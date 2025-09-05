Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/9 tuyên bố rằng các đảm bảo an ninh mà phương Tây cam kết cho Kiev cần được triển khai "ngay lập tức", mà không cần chờ các cuộc giao tranh kết thúc.

"Chúng ta cần hướng tới một lệnh ngừng bắn. Nếu có bảo đảm an ninh và các biện pháp trừng phạt kinh tế, Nga sẽ phải đi đúng hướng. Nếu thiếu đi những sự ràng buộc, Moscow có thể tái tập hợp lực lượng và phát động một cuộc tấn công mới", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, các đảm bảo của phương Tây phải bao gồm cả sự hỗ trợ về quân sự và kinh tế để đạt được hiệu quả.

Cách đây 1 ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói có 26 quốc gia sẵn sàng điều quân hoặc đóng góp hỗ trợ trong khuôn khổ các bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên phải ngừng giao tranh.

Ukraine tập kích các cơ sở năng lượng của Nga

Theo Pravda, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine Robert Brovdi ngày 5/9 đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích nhà máy lọc dầu của Nga ở Ryazan và một kho dầu ở vùng Luhansk.

Lửa bốc lên tại nhà máy lọc dầu ở Ryazan sau đợt tập kích UAV của Ukraine. Ảnh: Pravda

"Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 8 UAV trên bầu trời khu vực. Nhưng các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống vị trí của một cơ sở công nghiệp, gây một số đám cháy. Hậu quả đang được khắc phục", Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov cho biết.

Nhà máy lọc dầu Ryazan là một trong 4 cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, đã bị Ukraine tập kích nhiều lần kể từ đầu cuộc xung đột. Một số nguồn tin tiết lộ rằng công suất của nhà máy này hiện chỉ còn 50% vào đầu tháng 8.

Giao tranh căng thẳng trong ngày qua

Theo báo cáo ngày 5/9 của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, đã có tổng cộng 172 cuộc giao tranh được ghi nhận trên tiền tuyến trong vòng 24h qua.

Mặt trận Pokrovsk vẫn là điểm nóng lớn nhất, khi Nga liên tục tăng cường sức ép xung quanh khu định cư chiến lược này. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi tổng cộng 47 cuộc tiến công của đối thủ tại khu vực này trong ngày qua. Các điểm nóng khác như Lyman và Toretsk cũng ghi nhận lần lượt 18 và 11 cuộc giao tranh.