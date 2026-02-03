Hãng thông tấn Ukrinform cho hay, trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 3/2, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh chuyến công du lần này của ông đến Ukraine nhằm “thể hiện sự ủng hộ của khối đối với Kiev và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết”.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (phía sau) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrinform

“Tôi lấy làm vinh dự khi hiện diện ở ‘trái tim’ của nền dân chủ Ukraine. Cần nhấn mạnh rằng dân tộc Ukraine đang chiến đấu với tinh thần kiên cường và dũng cảm… Tôi muốn lưu ý rằng hàng triệu Euro của đồng minh và các đối tác đang được chuyển cho Kiev thông qua Sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). NATO hiểu rõ nhu cầu thiết yếu về các nguồn cung cấp cho Ukraine và liên tục nỗ lực nhằm đảm bảo việc vận chuyển khí tài được thực hiện qua PURL và nhiều kênh khác”, ông Rutte nói.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dự một sự kiện tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev.

Quân Nga vượt qua tuyến phòng thủ ở Zaporizhzhia

Trong thông cáo trên mạng Telegram chiều 3/2, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị của nước này ở mặt trận Zaporizhzhia “đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine”.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một phần thông cáo viết: “Cụm quân Vostok tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Binh sĩ của 2 lữ đoàn cơ giới và 4 trung đoàn tấn công của đối phương đã bị chúng tôi tấn công tại vùng lân cận những khu định cư Gorkoye, Novoye Pole, Staroukrainka, Vozdvizhevka và Zaliznichnoye. Ước tính, đối phương đã mất 420 binh sĩ, 2 xe thiết giáp và 26 xe cơ giới. 2 kho đạn của Ukraine cũng bị phá hủy”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về số liệu do phía Nga công bố.