Báo The Independent hôm nay (3/2) dẫn số liệu khảo sát do Viện Xã hội học quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện cuối tháng trước cho thấy, 52% người dân Ukraine được hỏi khẳng định họ phản đối nhượng lại vùng Donbass cho Nga để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Một khu vực ở Ukraine bị tàn phá bởi đòn không kích của Nga. Ảnh: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine

“Có tổng cộng 52% số người được hỏi nói việc nhượng vùng Donbass cho Nga là điều không thể chấp nhận được. Khoảng 7% số người tham gia khảo sát không đưa ra lựa chọn. Gần 40% còn lại nói họ miễn cưỡng ủng hộ việc nhượng lại lãnh thổ”, báo cáo của KIIS cho hay.

Được biết, cuộc khảo sát trên được KIIS thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 – 29/1 với sự tham gia của hơn 1.000 người trên khắp lãnh thổ Ukraine. Theo kết quả khảo sát, 20% số người được hỏi bày tỏ lạc quan rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc “trong nửa đầu năm 2026”.

Nga công bố tổn thất của Kiev trong tháng 1

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrei Marochko thống kê các lực lượng vũ trang Ukraine cùng các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài đã mất khoảng 15.000 người trong tháng đầu năm nay.

Ông Marochko nói: “Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, đối phương hứng chịu tổn thất lớn nhất tại khu vực do Cụm quân phía Tây phụ trách, với hơn 5.370 binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở các mặt trận Kupiansk, Borovsk và Krasnolymansk. Cụm quân phía Nam vô hiệu hóa 4.770 binh sĩ Ukraine, trong khi Cụm quân phía bắc đã loại bỏ 4.690 lính đối phương”.

Cũng theo ông Marochko, trong tháng 1, quân Nga đã khiến phía Ukraine “tổn thất 9 xe tăng, 159 lựu pháo và gần 1.500 khí tài khác”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về những số liệu do ông Marochko công bố.