Tương tự như vậy, các tấm lưới đánh cá bỏ đi và đủ loại lưới khác cũng có thể được dùng để ngăn UAV tấn công mục tiêu. Theo CNN, trên khắp châu Âu, các nông dân và ngư dân đang thu gom những vật dụng này trong nỗ lực cứu mạng người Ukraine cách xa hàng nghìn km.

Người châu Âu thu thập lưới để tặng Ukraine. Ảnh: The Union of Entrepreneurs of the Television and Film Industry

UAV của Nga thường nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế và căn cứ hậu phương của Ukraine, đe dọa cô lập các đơn vị của Kiev ở tiền tuyến.

Oleksandr Tolokonnikov, Phó chỉ huy Quân khu Kherson, nơi thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công của UAV Nga cho hay: "Trung bình, mỗi tuần Nga phóng khoảng 2.500 UAV vào các cộng đồng của chúng tôi. Hậu quả là trong năm nay có tới 120 người đã tử vong".

Ảnh: The Union of Entrepreneurs of the Television and Film Industry

Trong năm qua, ngày càng nhiều tấm lưới được giăng lên ở Kherson. Sân bệnh viện, máy phát điện và các tuyến phố mua sắm trong thành phố giờ đây cũng được bảo vệ. Trên những tuyến đường mở, các cây cột được sử dụng để tạo mái che bằng lưới.

"Việc gia cố các tuyến đường đang được thực hiện, hàng chục km đường đã được các tấm lưới bảo vệ", ông Tolokonnikov nói. Quan chức này cũng giải thích, nhiều loại lưới khác nhau đã được thử nghiệm độ bền. “Nhờ sự kết hợp của các biện pháp và quyết định táo bạo, quân đội của chúng tôi hiện có thể phá hủy 80-95% UAV do Nga phóng vào các khu dân cư”.

Các tấm lưới đang được nhiều nhóm tình nguyện khác nhau vận chuyển bằng xe tải khắp châu Âu. Một trong những nhóm lớn nhất là Life Guardians ở Hà Lan, do ông Klaas Pot điều hành. Ông Pot kể họ đã gửi hơn 8.000 tấn lưới đến Ukraine và khoảng một nửa tổng số lưới đã tới nơi cần thiết.

Ảnh: Ukinform.

UAV bị mắc kẹt trên lưới. Ảnh: 11 Army Corps/Facebook

Theo ông Pot, có thể dùng lưới làm vật ngụy trang cho binh lính Ukraine. "Tôi biết những tấm lưới này có nhiều tiềm năng hơn vì nó bắt đầu được dùng để chống UAV. Tôi nhận thấy con đường giữa Kherson và Mykolaiv đặc biệt nguy hiểm, nhưng giờ đây ít nhất một phần của con đường đó được các tấm lưới bảo vệ", ông Pot bày tỏ.

Lưới bảo vệ tulip được làm từ polyethylene dệt kim dọc, nhẹ và bền. Thông thường, chúng được dùng để che phủ các củ tulip dưới đất và được nâng lên bằng máy móc để đơn giản hóa việc thu hoạch. Tuy nhiên, chúng hiện có thể chống lại các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) nhỏ và máy bay bốn cánh.

Theo ông Pot, lưới đánh cá chắc chắn hơn lưới bảo vệ tulip và do đó thường được sử dụng để bảo vệ xe tăng và pháo binh. Ông Pot giải thích, lưới đánh cá cũng đang được sử dụng để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, nơi bị UAV của Nga tấn công gần như hàng ngày.