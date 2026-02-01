Đài RT ngày 1/2 đưa tin, đặc phái viên Nga Dmitriev mới đây đã tới Florida để thảo luận với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump cùng cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

"Tôi đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng với phái đoàn hòa giải của Mỹ. Chúng tôi cũng trao đổi về việc xây dựng nhóm công tác kinh tế Mỹ - Nga", ông Dmitriev cho biết.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cũng đánh giá cuộc gặp với ông Dmitriev diễn ra "hiệu quả", nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực trung gian của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. "Chúng tôi rất phấn khởi về cuộc gặp tại Florida vì Nga đang nỗ lực hướng tới việc thiết lập hòa bình ở Ukraine", ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được một thỏa thuận hòa bình. Cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Dmitriev diễn ra trước cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Ukraine - Nga tại Abu Dhabi vào tuần tới.

Nga giành kiểm soát thêm 2 khu định cư ở Ukraine

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/2 thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zelenoye ở vùng Kharkiv và khu định cư Sukhetskoye ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Zelenoye, trong khi Nhóm tác chiến Trung tâm giành quyền kiểm soát Sukhetskoye. Trong quá trình giao tranh, chúng ta đã khiến đối thủ mất 1.085 binh sĩ", phía Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 24 khu định cư trong tháng 1, bao gồm 10 khu định cư ở Zaporizhzhia, 6 khu định cư ở Donetsk, 4 khu định cư ở Kharkiv, 3 khu định cư ở Sumy và 1 khu định cư ở Dnipro.