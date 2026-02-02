Ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của không quân Ukraine cho biết như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo RBC.

Quan chức này cho hay, khi mùa đông bắt đầu, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm gây mất điện trên diện rộng. Trong khi đó, lực lượng phòng không của Ukraine lại thiếu nguồn lực cần thiết để đánh chặn tất cả các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Hệ thống phòng không NASAMS chỉ được trang bị hai tên lửa. Ảnh: Bộ Tư lệnh Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine

Theo ông Ihnat, nhà chức trách Ukraine, gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhiều lần nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt tên lửa cho các hệ thống phòng không. Ông lưu ý rằng một số hệ thống đã cạn kiệt và không sẵn sàng để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. "Có những thời điểm, tình trạng thiếu tên lửa rất nghiêm trọng... Ví dụ, trong bệ phóng của hệ thống NASAMS chỉ có 2 tên lửa thay vì 6 quả".

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của không quân Ukraine cho biết, không giống như những năm trước, Nga đã áp dụng chiến thuật tấn công dồn dập và đồng thời vào một khu vực duy nhất. "Đôi khi các hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine như NASAMS hay IRIS-T, không có thời gian để nạp lại đạn khi các cuộc tấn công quy mô lớn như vậy diễn ra".

Theo ông Ihnat, lực lượng Nga cũng bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo thường xuyên hơn và chỉ có hệ thống phòng không Patriot của Mỹ mới có thể đánh chặn. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga lớn đến mức bắn hạ tất cả các mục tiêu trên không là một thách thức khó khăn đối với hệ thống phòng không đang quá tải của Ukraine. "Ngay cả khi 80% tổng số các mục tiêu trên không bị bắn hạ, 20% còn lại cũng gây ra thiệt hại lớn", ông Ihnat nói.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga vào giữa và cuối tháng 1 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện khẩn cấp ở nhiều khu vực.