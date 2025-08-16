Lịch sử Premier League chứng kiến nhiều chân sút kiệt xuất, nhưng bảng vàng ghi bàn dẫn đầu vẫn là Alan Shearer – “Vua phá lưới” mọi thời đại với 260 bàn sau 14 mùa giải.

Đây là cột mốc mà gần như không ai chạm tới trong tương lai gần. Theo sau là Harry Kane với 213 bàn, hiện đã rời giải để sang Bayern Munich.

Salah tặng bàn thắng trong trận Bournemouth cho Diogo Jota. Ảnh: LFC

Wayne Rooney với 208 bàn trong màu áo Everton và MU. Andy Cole, huyền thoại khác ở Old Trafford, đứng ngay sau với 187 bàn.

Mohamed Salah – người duy nhất hiện còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh có mặt trong top 10 – với số bàn thắng ngang bằng Cole sau khi anh 'khai hỏa' ngay trận mở màn chiến dịch 2025/26 trong chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth.

Salah gia nhập Liverpool từ năm 2017 và là cầu thủ duy nhất lúc này còn có thể tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn của mình. Anh chinh phục Premier League bằng tốc độ, kỹ thuật và sự ổn định hiếm thấy.

Hồi đầu năm, liên quan đến việc gia hạn hợp đồng, Salah từng tuyên bố khả năng chia tay Liverpool.

Tuy nhiên, anh suy nghĩ lại, gia hạn hợp đồng và cùng Liverpool chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh – món quà sinh nhật tuổi 33.

Với trung bình hơn 20 bàn mỗi mùa ở giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo Ai Cập đang tiến gần con số 200 bàn – cột mốc mà ngoài Shearer, Kane và Rooney, chưa ai từng đạt.

Nếu duy trì phong độ, Salah hoàn toàn có thể vượt mốc này ngay mùa 2025/26, thậm chí thách thức vị trí của Rooney và lọt vào top 3 mọi thời đại.

Khả năng này là rất cao. Liverpool có kỳ chuyển nhượng lịch sử, khi những bom tấn Hugo Ekitike và Florian Wirtz giúp Salah có nhiều hơn cơ hội để ghi bàn.

Phần còn lại của top 10 gồm Sergio Aguero (184 bàn), Frank Lampard (177), Thierry Henry (175), Robbie Fowler (163) và Jermain Defoe (162).

Mỗi cái tên là một câu chuyện riêng: Aguero gắn liền với kỷ nguyên vàng của Man City; Lampard là tiền vệ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

Henry đưa Arsenal bất bại mùa 2003/04; Fowler trở thành biểu tượng ở Liverpool; còn Defoe nổi tiếng nhờ bản năng “sát thủ” dù khoác áo nhiều CLB khác nhau.

Nếu xét riêng về hiệu suất, Henry ấn tượng nhất với 0,68 bàn/trận. Kane và Aguero cùng đạt mức 0,67 bàn/trận, tốt hơn Salah (0,62) cũng như Shearer (0,59).

Ngoài ra, trong trận thắng Bournemouth, Salah lập thêm kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh: 10 bàn thắng ở vòng mở màn giải đấu. Phía sau anh có Ronney, Shearer, Jamie Vardy và Lampard – cùng 8 bàn.

Top 10 ghi bàn Ngoại hạng Anh: