Từ Carletto đến Xabi

Mùa trước, Carlo Ancelotti rất sớm đã cảnh báo đội ngũ trợ lý rằng sẽ không thể làm được gì nếu mức độ cam kết phòng ngự của các cầu thủ vẫn ở mức tối thiểu.

Đó không chỉ là cảm giác hay linh cảm của một người từng trải qua đủ mọi thăng trầm, mà là kết luận rút ra từ dữ liệu.

Ông nhìn vào số kilomet toàn đội di chuyển trong mỗi trận, cường độ những pha chạy nước rút, so sánh với đối thủ, và bức tranh hiện ra vô cùng bi quan. Ancelotti không sai.

Tương lai Alonso bên bờ vực. Ảnh: EFE

Carletto mệt mỏi khi liên tục yêu cầu các tiền đạo phải hy sinh nhiều hơn cho khâu phòng ngự, nhưng không mang lại kết quả.

Vinicius, người bị khán giả Bernabeu la ó trong trận cuối năm thắng Sevilla 2-0, lan truyền trong giới bóng đá rằng anh “không sinh ra để chạy”.

Còn Kylian Mbappe, dù những bàn thắng của anh là tối quan trọng – kể cả trước Talavera, đối thủ hạng 4, ở vòng 1/16 Cúp nhà Vua – chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc phải lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Đã 16 tháng sau lời cảnh báo đầu tiên của Carletto, Real Madrid ở trạng thái rơi tự do, nạn nhân của sự thiếu thái độ, đồng thời là sự sa sút về chuyên môn và hóa học nội bộ.

Dưới triều đại Xabi Alonso, bên cạnh vấn đề cũ về nỗ lực thi đấu còn xuất hiện thêm một 'căn bệnh' quen thuộc khác, khả năng tổ chức lối chơi nghèo nàn – điều Ancelotti từng chịu đựng.

Đồng thời, một vấn đề mới xuất hiện: sự thiếu ăn ý giữa HLV mới và một số ngôi sao.

Hệ quả là đội gây thất vọng ngay cả khi chiến thắng (trước Alaves, Talavera hay Sevilla), còn HLV thì đứng bên miệng vực.

Quyền uy Alonso bị tổn hại nghiêm trọng kể từ khi CLB không đứng ra ủng hộ ông trước thách thức công khai của Vinicius ở trận Siêu kinh điển.

Càng ngày càng bị thu nhỏ vai trò, bản thân Alonso cũng chưa tìm ra lời giải cho những khiếm khuyết của đội bóng.

Không hậu thuẫn từ CLB

Tình thế Alonso ở mức báo động suốt nhiều tuần qua, nhưng trong khoảng thời gian đó ông không nhận được bất kỳ tín hiệu công khai nào về sự ủng hộ hay bảo vệ từ ban lãnh đạo Real Madrid.

Dù trong các phòng họp vẫn còn những ánh nhìn cảm thông, chính sự im lặng ấy lại càng làm suy yếu hình ảnh của Alonso.

Ở các tầng nấc trung gian trong CLB, người ta đã bắt đầu nói một cách rất tự nhiên về những lời phàn nàn lan truyền xoay quanh Xabi, chẳng hạn như các buổi họp video kéo dài với cầu thủ.

Alonso, vốn nghiêm túc, cầu toàn và có phần xa cách, luôn cố gắng giữ vẻ kín kẽ trước truyền thông, nhưng rốt cuộc lại để lộ tình trạng đội bóng qua chính những phát biểu của mình.

Trong những tháng đầu, ông nói về một tập thể đang xây dựng, về nhu cầu cam kết, về việc cả 11 người phải phòng ngự, về sự linh hoạt chiến thuật và về “ai xứng đáng sẽ được đá”.

Alonso cũng rơi vào hoàn cảnh như Ancelotti, khi các tiền đạo ít chạy. Ảnh: EFE

Kế hoạch ấy chỉ kịp hình thành phần nào trong vài tháng, cho đến khi sự cố Vinicius mở ra một kịch bản hoàn toàn mới.

Giờ đây, Alonso bám víu vào chủ nghĩa kết quả, lý giải cú tụt dốc lớn chủ yếu vì chấn thương và sự bào mòn thể lực.

Nửa năm của ông tại Valdebebas còn chứa đựng một nghịch lý. Khi đội trở lại hồi tháng Tám sau trận thua PSG 0-4 ở bán kết Club World Cup, Alonso nhiều lần nhấn mạnh rằng giai đoạn của ông thực sự bắt đầu 100% từ đó, cùng mùa giải mới.

Thế nhưng, ở đội hình thử nghiệm trên đất Mỹ, người ta lại thấy rõ hơn nhiều nét mà ông tìm kiếm, so với thực tế khắc nghiệt của hai tháng cuối năm.

Sự suy thoái gần đây được minh họa rõ qua 3 gương mặt trẻ từng là biểu tượng cho những bước đi đầu tiên: Dean Huijsen tỏ ra mềm yếu, Arda Guler lạc lối ở tuyến giữa khi Bellingham trở lại, còn Franco Mastantuono từ “con cưng” giờ chỉ ngồi dự bị.

Nhiều căn bệnh hiện tại, dù không phải tất cả, đã xuất hiện ở mùa cuối của Ancelotti, nhưng quá trình bào mòn nay diễn ra nhanh hơn.

Carletto, dù bi quan, vẫn đủ bản lĩnh để kéo dài thời gian và đi đến cuộc chia tay êm thấm. Trái lại, Alonso – cũng giống người tiền nhiệm khi không được bổ sung nhân sự cho tuyến giữa – sống trong trạng thái có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào.

Trận Betis ngày 4/1, cũng như Siêu cúp Tây Ban Nha sẽ tiếp tục với câu chuyện về tương lai Alonso.