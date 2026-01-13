Sau gần một tuần xét xử, chiều nay (13/1), TAND TPHCM đã tuyên án đối với vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TPHCM).

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, kiểm định viên của Trung tâm đăng kiểm 50-04V phạm tội có tổ chức.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc) giữ vai trò chính, chỉ đạo mọi hoạt động sai phạm.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận, bị cáo Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo chỉ đạo của bị cáo Hải, trong thời gian đầu, mỗi chuyền hàng tuần phải nộp 10 triệu đồng để bị cáo sử dụng cho việc “ngoại giao”; số tiền còn lại được chia cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên.

Đến tháng 3/2022, do ông Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương các trung tâm đăng kiểm khối V hàng tháng phải chung chi cho Hà từ 8.000-11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt. Vì vậy, bị cáo Hải đã yêu cầu các chuyền phải tăng tiền đưa hàng tuần lên 13 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hải còn cho phép thợ sửa chữa vào sửa chữa phương tiện ngay trên dây chuyền kiểm định để không phải thực hiện kiểm định lại.

Tổng số tiền hối lộ mà các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã nhận là 6,3 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Đình Hiệp (cựu Phó Giám đốc) giữ vai trò thứ yếu. Bị cáo không trực tiếp chỉ đạo các đăng kiểm viên nhận hối lộ nhưng thống nhất với chủ trương của bị cáo Hải.

Hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, đa số các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục hậu quả, một số bị cáo có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, gia đình có truyền thống cách mạng hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ những phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hải, Hiệp mỗi người 7 năm tù; bị cáo Hoàng Tuấn Anh (Trưởng chuyền 2, đang bỏ trốn) 15 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Đối với các bị cáo nguyên là cựu kiểm định viên cũng phải lĩnh án từ 3 năm 6 tháng đến 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Ở nhóm “Đưa hối lộ”, một số bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng được áp dụng phạt tiền (50 triệu đồng) thay cho hình phạt tù. Một số bị cáo bị phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam.