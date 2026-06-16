Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ tối 15-17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối đến sáng hôm sau, với nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn trên 120mm trong vòng 3 giờ.

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn. Ảnh: N.B

Đáng lưu ý, từ đêm 17/6 đến đêm 18/6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 120mm.

Đồng thời, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ đêm 15-17/6, có mưa giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; cục bộ có nơi mưa lớn trên 70mm/24 giờ. Mưa giông giúp nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh, chấm dứt nắng nóng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/6, ngày ít mưa, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Từ đêm 16-18/6, khu vực nhiều mây, có mưa rào và giông, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng; nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, còn 30-32 độ, thấp nhất 26-29 độ.

Trong khi đó, ngày 16-17/6, khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất từ 50-55%.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết ngày 16/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.