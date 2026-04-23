Hà Nội là địa phương có dân số đông, với cơ cấu dân cư đa dạng về nguồn gốc, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo. Cũng vì thế, nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn rất phong phú, đa chiều và đòi hỏi sự linh hoạt, đa dạng trong hình thức cũng như nội dung truyền thông cơ sở nhằm đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo nhiều chương trình, đề án để góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân. Trong đó, việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” được xác định là một giải pháp quan trọng để tăng cường cung cấp thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao dân trí ở cơ sở.

Thông tin về thực tế triển khai “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường thị trấn” trên địa bàn, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cho hay, việc thực hiện Đề án đã được đại bộ phận cán bộ, đảng viên đồng tình nhất trí cao và cho rằng đây là một chủ trương rất đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ xã, phường, thị trấn nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, trình độ hiểu biết về pháp luật để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Từ năm 2021 đến nay, “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” được thực hiện song song cả hai loại hình sách giấy và sách điện tử.

Cụ thể, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã luôn quan tâm, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và nghiên cứu sách, tạp chí có hiệu quả. Hàng năm, các đơn vị được cấp từ 30 đến 50 đầu sách; tính đến nay Hà Nội tiếp nhận trên 700 đầu sách, với 1.658 đĩa CD Audio.

Các bộ sách đã cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, trang bị kiến thức về văn hóa - xã hội, về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số ấn phẩm hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Với nội dung phong phú, thiết thực, các đầu sách trang bị cho cơ sở được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm tìm đọc và nghiên cứu để phục vụ cho công tác, sản xuất, kinh doanh.

Hệ thống thư viện, tủ sách từ Thành phố đến cơ sở trong những năm qua được duy trì và hoạt động khá thường xuyên, qua đó khẳng định sách báo vẫn giữ vị trí quan trọng trong việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tình hình mới.

Ghi nhận từ thực tiễn triển khai, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nhận xét: Từ khi thực hiện “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường thị trấn”, việc đọc và tiếp thu nội dung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các mô hình hay, hiệu quả từ sách đã trở thành nề nếp của nhiều tập thể, cá nhân.

Nhiều loại sách, báo, tạp chí đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận và khai thác có hiệu quả. Trong đó, nhu cầu tìm đọc và khai thác tập trung vào một số loại sách như: Tìm hiểu về nhà nước và pháp luật; các cẩm nang, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; sách về tư tưởng, chính trị, văn hoá - xã hội; các loại sách về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phục vụ sản xuất…

“Hệ thống sách và các ấn phẩm của Đề án đã trở thành nguồn thông tin chính thống, tin cậy đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở”, báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Song song đó, việc thực hiện mô hình hợp nhất các nguồn sách vào thư viện, nhà văn hóa xã gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã thu hút được nhiều bạn đọc tiếp cận để nghiên cứu, khai thác và sử dụng sách của Đề án.

Việc quản lý, khai thác và sử dụng các ấn phẩm của “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Sách được lưu trữ trong các thư viện, các trường học hoặc tủ sách, túi sách, ngăn sách địa bàn dân cư, tổ dân phố để sách đến gần hơn với bạn đọc.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố Hà Nội, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng các ấn phẩm được trang bị; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên.

Hầu hết các xã, phường, thị trấn đều lập sổ quản lý danh mục sách. Sách của Đề án được phân loại, quản lý sử dụng theo hướng giao cho tủ sách luật hoặc thư viện, bưu điện văn hoá xã, Trung tâm giáo dục cộng đồng, văn phòng Đảng uỷ, UBND xã quản lý sử dụng chung, để cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, tra cứu khi xử lý công việc. Đối tượng chủ yếu khai thác các đầu sách được trang bị là cán bộ, đảng viên, công chức xã và một bộ phận nhân dân.

Đáng chú ý, công tác khai thác, sử dụng sách điện tử của “Đề án trên trang thư viện điện tử xã, phường, thị trấn” tại địa chỉ thuviencoso.vn cũng đã được quan tâm triển khai hiệu quả.

Thực tế cho thấy, việc vận hành thư viện điện tử đã hỗ trợ khai thác tiện ích của CNTT, chia sẻ quyền sử dụng tài nguyên tri thức kho dữ liệu sách “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” cho đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ngoài việc tìm kiếm trên danh mục tài liệu điện tử, người dùng có thể tra cứu dựa trên các trường thông tin mô tả hoặc tra cứu toàn văn các tài liệu đã được số hoá; đọc tài liệu trên máy tính và điện thoại di động.

Việc triển khai song song cả hai loại hình sách giấy và sách điện tử từ năm 2021 được đánh giá là một trong những đổi mới của “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” nhằm tiếp cận công nghệ 4.0, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân ở cơ sở.