Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên công khai tên và chân dung 101 binh sĩ tử trận ở Nga trong lễ trao tặng huân chương. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không nói rõ đây có phải là tổng số binh sĩ đã hy sinh khi giúp Nga làm nhiệm vụ hay không.

Hãng thông tin trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (22/8) đưa tin, buổi lễ trao tặng huân chương cho các chỉ huy và binh sĩ thuộc đơn vị tác chiến ở nước ngoài của quân đội Triều Tiên, có sự tham dự của ông Kim đã diễn ra tại trụ sở của Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong Un đã trao tặng huân chương "Anh hùng Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên" cho các chỉ huy và binh sĩ vì "những chiến công xuất sắc" trên chiến trường.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đặt huân chương cạnh chân dung các binh sĩ tử trận khi làm nhiệm vụ tại Nga. Ảnh: KCNA

Ngoài ra, ông Kim đã đặt huân chương cạnh chân dung các binh sĩ tử trận được treo trên bức tường tưởng niệm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn gặp mặt và động viên thân nhân của các binh sĩ đã ngã xuống cũng như cùng họ chụp ảnh lưu niệm.

Theo tờ Korea Herald, đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức lễ khen thưởng cho những người lính tham chiến ở nước ngoài. Sự kiện còn bao gồm một buổi hòa nhạc và tiệc chiêu đãi cho quân nhân và thân nhân binh sĩ tử trận.

Ông Kim Jong Un trao huân chương cho những người lính tham chiến ở Nga. Ảnh: KCNA

“Đứng trước gia đình của các tử sĩ, tôi không biết phải bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc thương như thế nào khi không thể bảo vệ những người con quý giá của họ, khi họ đã tin tưởng chúng tôi giữa lúc cuộc đời còn rất trẻ”, ông Kim nói.

Chủ tịch Kim Jong Un động viên thân nhân của các binh sĩ tử trận. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã hứa xây dựng bảo tàng và đài tưởng niệm ở thủ đô Bình Nhưỡng để vinh danh các binh sĩ đã tham gia chiến dịch quân sự của Nga.

Ảnh: KCNA

Cũng theo ông Kim, việc quân đội Triều Tiên tham gia chiến dịch của Nga là lời xác nhận rõ ràng cho thực tế quân đội Triều Tiên “hoàn toàn sẵn sàng cho xung đột” và là “minh chứng chính xác nhất cho lịch sử 70 năm đầy chông gai”.

Ảnh: KCNA

Hôm 30/4, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho hay, số binh sĩ Triều Tiên thương vong khi được điều động tới Nga là khoảng 4.700 người, trong đó ước tính 600 quân nhân đã tử vong. Cũng theo NIS, Triều Tiên đã có 2 lần triển khai quân tới Nga, với tổng số là 15.000 người.