Vòng 11 V-League 2025/26 sôi động với tâm điểm sân Thống Nhất, nơi chủ nhà CA TP.HCM tiếp đón đối thủ Ninh Bình.

Đây là trận đấu mang tính chất quan trọng đến cuộc đua giành chức vô địch bóng đá Việt Nam (trực tiếp trên VietNamNet; FPT Play, HTV thể thao, MyTV, SCTV, TV360).

Ninh Bình đang là hiện tượng V-League với thành tích bất bại cùng hàng công mạnh nhất giải, được dẫn dắt lối chơi bởi Hoàng Đức.

Phía bên kia, Tiến Linh lĩnh xướng hàng công của chủ nhà. Cả V-League đang chờ CA TP.HCM của HLV Lê Huỳnh Đức chặn đứng Ninh Bình để cuộc đua ngôi đầu bảng thêm hấp dẫn.

Đội hình dự kiến:

CA TP.HCM: Lê Giang; Khả Đức, Matheus, Gia Bảo, Quang Hùng, Hoàng Phúc, Đức Huy, Đức Phú, Williams, Tiến Linh, Makrillos.

Ninh Bình: Văn Lâm; Thanh Thịnh, Marcelino, Hải Đức, Quang Nho, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Geovane, Daniel, Thanh Bình, Gustavo Henrique.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CA TP.HCM vs Ninh Bình: