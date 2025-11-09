HAGL cuối cùng cũng đã biết chiến thắng ở V-League 2025/26. Mặc dù vậy, đội quân của HLV Lê Quang Trãi vẫn đang phải đứng cuối bảng.

Trên sân nhà Pleiku, HAGL quyết tâm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trong trận chung kết ngược với Thanh Hóa (trận đấu được trực tiếp trên VietNamNet; FPT Play, TV360+11).

HAGL không thua sân nhà trong 3 trận gần nhất. Đây là động lực để các cầu thủ của Bầu Đức tìm 3 điểm và vươn xa khỏi nhóm "đèn đỏ".

Đội hình dự kiến:

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Jairo, Marciel, Võ Đình Lâm, Văn Triệu, Vĩnh Nguyên, Rodriguez Jairo, Du Học, Ryan Hà.

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Quế Ngọc Hải, Minh Đoàn, Abdurakhmanov, Bá Tiến, Thái Sơn, Mamadou, Văn Lợi, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Nguyên Hoàng.

Vòng 11 V-League

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa HAGL vs Thanh Hóa: