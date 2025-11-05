Liverpool bước vào cuộc đối đầu Real Madrid với tinh thần được cải thiện đáng kể sau chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở Premier League.

Sau giai đoạn sa sút với chỉ 1 thắng lợi trong 7 trận, đội bóng của HLV Arne Slot cuối cùng cũng tìm lại cảm hứng, nhờ phong độ khởi sắc của các trụ cột.

Trước đó, The Reds từng hủy diệt Frankfurt 5-1 ở Champions League, qua đó vươn lên Top 10 trên bảng xếp hạng sau khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Đáng chú ý, Liverpool từng đánh bại Real Madrid 2-0 tại Anfield mùa trước, chấm dứt chuỗi 8 trận toàn hòa và thua trước đại diện Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đối thủ của họ lúc này là Real Madrid đang đạt phong độ cực cao. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Los Blancos toàn thắng 3 trận ở Champions League và duy trì ngôi đầu La Liga, với chuỗi trận ấn tượng culminated bằng chiến thắng 4-0 trước Valencia.