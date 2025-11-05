Đội hình dự kiến Liverpool vs Real Madrid
Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe.
Nhận định trước trận
Liverpool bước vào cuộc đối đầu Real Madrid với tinh thần được cải thiện đáng kể sau chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở Premier League.
Sau giai đoạn sa sút với chỉ 1 thắng lợi trong 7 trận, đội bóng của HLV Arne Slot cuối cùng cũng tìm lại cảm hứng, nhờ phong độ khởi sắc của các trụ cột.
Trước đó, The Reds từng hủy diệt Frankfurt 5-1 ở Champions League, qua đó vươn lên Top 10 trên bảng xếp hạng sau khởi đầu không mấy suôn sẻ.
Đáng chú ý, Liverpool từng đánh bại Real Madrid 2-0 tại Anfield mùa trước, chấm dứt chuỗi 8 trận toàn hòa và thua trước đại diện Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, đối thủ của họ lúc này là Real Madrid đang đạt phong độ cực cao. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Los Blancos toàn thắng 3 trận ở Champions League và duy trì ngôi đầu La Liga, với chuỗi trận ấn tượng culminated bằng chiến thắng 4-0 trước Valencia.
Phong độ & Lịch sử đối đầu
Phong độ Liverpool: Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 2, thua 3, ghi được 10 bàn, thủng lưới 9 bàn.
Phong độ Real Madrid: Trong 5 trận gần nhất, Real Madrid thắng cả 5, ghi được 12 bàn, thủng lưới 2 bàn.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 cuộc đối đầu giữa 2 đội, Liverpool thắng 1, hòa 1, thua 3 trước Real Madrid.
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni chấn thương; Amara Nallo treo giò; Curtis Jones và Alexander Isak bỏ ngỏ khả năng ra sân; Gravenberch có thể trở lại.
Real Madrid: Carvajal, Rudiger, Alaba vắng mặt vì chấn thương.