Đội hình dự kiến

MU (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Xhaka, Sadiki; Talbi, Rigg, Le Fee; Isidor.

Lịch thi đấu
Vòng 7
04/10/2025 18:30:00 Leeds - Tottenham
04/10/2025 21:00:00 Manchester United - Sunderland
04/10/2025 21:00:00 Arsenal - West Ham
04/10/2025 23:30:00 Chelsea - Liverpool
05/10/2025 20:00:00 Everton - Crystal Palace
05/10/2025 20:00:00 Aston Villa - Burnley
05/10/2025 20:00:00 Newcastle - Nottingham Forest
05/10/2025 20:00:00 Wolves - Brighton
05/10/2025 22:30:00 Brentford - Manchester City
Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thông tin lực lượng

MU: Mazraoui và Lisandrop Martinez vắng mặt vì chấn thương, Amad Dialla có thể trở lại.

Sunderland: Reinildo bị treo giò. Ajibola Alese, Dennis Cirkin, Leo Hjelde, Romaine Mundle, Habib Diarra chấn thương.

33 Manchester United v Sunderland copy.jpg
MU khát khao giành 3 điểm sân nhà - Ảnh: Khelnow
