Đội hình dự kiến
MU (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.
Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Xhaka, Sadiki; Talbi, Rigg, Le Fee; Isidor.
|Lịch thi đấu
|Vòng 7
|04/10/2025 18:30:00
|Leeds - Tottenham
|04/10/2025 21:00:00
|Manchester United - Sunderland
|04/10/2025 21:00:00
|Arsenal - West Ham
|04/10/2025 23:30:00
|Chelsea - Liverpool
|05/10/2025 20:00:00
|Everton - Crystal Palace
|05/10/2025 20:00:00
|Aston Villa - Burnley
|05/10/2025 20:00:00
|Newcastle - Nottingham Forest
|05/10/2025 20:00:00
|Wolves - Brighton
|05/10/2025 22:30:00
|Brentford - Manchester City
04/10/2025 | 08:42
19h
04/10/2025 | 08:41
18h
Thông tin lực lượng
MU: Mazraoui và Lisandrop Martinez vắng mặt vì chấn thương, Amad Dialla có thể trở lại.
Sunderland: Reinildo bị treo giò. Ajibola Alese, Dennis Cirkin, Leo Hjelde, Romaine Mundle, Habib Diarra chấn thương.
