HAGL bước vào vòng 5 V-League với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới, khi làm khách trên sân PVF-CAND.

Một nhiệm vụ không dễ dàng với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Trong khi đó, với yếu tố sân nhà, PVF-CAND hướng đến chiến thắng thứ 2 trong mùa giải.

Đội hình dự kiến:

PVF-CAND: Minh Long, Hiểu Minh, Bảo Long, Eyenga, Anh Quân, Viết Trường, Công Đến, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Samson, Amarildo.

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo Rodrigues, Anh Tài, Du Học, Thanh Nhân, Hoàng Minh, Marciel, Vĩnh Nguyên, Ryan Ha, Gabriel Conceicao.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa PVF-CAND vs HAGL: