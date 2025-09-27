HAGL bước vào vòng 5 V-League với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới, khi làm khách trên sân PVF-CAND.
Một nhiệm vụ không dễ dàng với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Trong khi đó, với yếu tố sân nhà, PVF-CAND hướng đến chiến thắng thứ 2 trong mùa giải.
Đội hình dự kiến:
PVF-CAND: Minh Long, Hiểu Minh, Bảo Long, Eyenga, Anh Quân, Viết Trường, Công Đến, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Samson, Amarildo.
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo Rodrigues, Anh Tài, Du Học, Thanh Nhân, Hoàng Minh, Marciel, Vĩnh Nguyên, Ryan Ha, Gabriel Conceicao.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa PVF-CAND vs HAGL:
27/09/2025 | 17:36
Đội hình xuất phát
27/09/2025 | 11:19
Thống kê:
HAGL là đội duy nhất vẫn chưa biết ghi bàn trong số 14 CLB tham dự V-League 2025/26. Ngoài ra, các cầu thủ của Bầu Đức nhận 8 thẻ vàng trong 3 trận đã đấu.
Thu gọn
27/09/2025 | 11:17
Thông tin vòng 5 V-League 2025/26
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 5 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Tin thể thaoBảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.
HAGL làm tất cả để có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025/26, trong chuyến làm khách trên sân của PVF-CAND tại vòng 5, lúc 18h ngày 27/9.
CLB Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở LPBank V-League 2025/26, khi lội ngược dòng hạ Thanh Hóa 2-1 trên sân Hàng Đẫy tối 26/9.
Công Phượng sẵn sàng trở lại với Đồng Nai, trong khi CLB Bắc Ninh của HLV Park Hang Seo tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở giải hạng Nhất Bia Sao vàng 2025/26.
Thu gọn
Dữ liệu đang được cập nhật!