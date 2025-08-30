Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải V-League 2025/26 rất tốt. Đội quân của HLV Popov giành 4 điểm và thể hiện hình ảnh của một kẻ có tham vọng đua danh hiệu vô địch.

Người hâm mộ Thể Công háo hức khi được chứng kiến diện mạo mới tích cực hơn từ đội nhà.

Trước kỳ nghỉ FIFA Days, Thể Công tự tin giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM.

Đội hình dự kiến:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Anh, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Tuấn Tài, Văn Khang, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn; Minh Trọng, Adriano Schmidt, Zlatkovic Milos, Tùng Quốc, Khắc Vũ, Phan Thanh Hậu, Hugo Alves, Tuấn Tài, Ogochukwu, Lê Minh Bình.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM: