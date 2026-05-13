Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 UAE, 00h00 ngày 14/5 Link xem trực tiếp U17 châu Á 2026 - VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá giữa U17 Việt Nam vs U17 UAE, 00h00 ngày 14/5, thuộc khuôn khổ bảng C U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam vừa trải qua một trận đấu đáng tiếc khi để thua U17 Hàn Quốc 1-4 tại vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Dù có bàn mở tỷ số và chơi kiên cường trong hơn 80 phút, nhưng sự thiếu tập trung trong những phút cuối khiến đội bóng của HLV Cristiano Roland nhận thêm 4 bàn thua liên tiếp.

Tuy nhiên, cơ hội để U17 Việt Nam giành vé tham dự U17 World Cup vẫn còn nguyên. Để có thể tiến vào vòng tứ kết, U17 Việt Nam cần chiến thắng U17 UAE trong lượt trận cuối và giữ quyền tự quyết.

Hiện tại, U17 Việt Nam đứng thứ hai bảng C, nhờ thành tích đối đầu với U17 Yemen. Đây là thời điểm đội bóng cần nỗ lực hết mình để giành 3 điểm trước UAE, quên đi thất bại trước U17 Hàn Quốc và tiến gần tới mục tiêu.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 UAE

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

U17 UAE: Bentley, Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Blooshi, El Khoury, Jneibi, Mahrous.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận cuối

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 UAE...