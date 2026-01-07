Thông tin trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Thời gian: 18h30 ngày 7/01/2026
Địa điểm: King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út
Giải đấu: Bảng B, U23 châu Á 2026
Kênh trực tiếp trên: VTV5, TV360
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Syria
U23 Nhật Bản: Uchiyama, Furuya, Honda, Ikeda, Inagaki, Kawai, Nagano, Nwadike, Ozaki, Sugiura, Yada.
U23 Syria: Maksim Sarraf, Ali Al-Rina, Khaled Al-Hage, Mekdad Ahmad, Abdulrahman Al-Arjah, Aland Abdi, Mahmoud Nayef, Hasan Dahan, Mahmoud Al Aswad, Anas Dahhan, Can Yahya Moustfa
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Syria...
Nhận định trước trận
U23 Nhật Bản bước vào VCK U23 châu Á 2026 với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ở vòng loại, “Samurai xanh” thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận trước Afghanistan, Myanmar và Kuwait.
Dù bị U23 Jordan cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu tổng duyệt, kết quả này chủ yếu mang tính thử nghiệm đội hình và chiến thuật, chưa phản ánh đúng năng lực thực sự của đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc.
Tại bảng B, U23 Nhật Bản sẽ lần lượt đối đầu UAE, Qatar và Syria, trong đó trận ra quân với U23 Syria được xem là bước chạy đà quan trọng.
Bên kia chiến tuyến, U23 Syria cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi vượt qua vòng loại một cách thuyết phục và có sự chuẩn bị nghiêm túc với loạt trận giao hữu chất lượng.
Chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam giúp Syria thêm tự tin, hứa hẹn mang đến thử thách không dễ chịu cho Nhật Bản trong ngày mở màn.
Thông tin lực lượng
U23 Nhật Bản: Đăng ký 8 cầu thủ đang học Đại học để tham dự VCK U23 châu Á 2026.
U23 Syria: Có trong tay lực lượng tốt nhất cho chiến dịch lần này.