U23 Nhật Bản bước vào VCK U23 châu Á 2026 với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ở vòng loại, “Samurai xanh” thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận trước Afghanistan, Myanmar và Kuwait.

Dù bị U23 Jordan cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu tổng duyệt, kết quả này chủ yếu mang tính thử nghiệm đội hình và chiến thuật, chưa phản ánh đúng năng lực thực sự của đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc.

Tại bảng B, U23 Nhật Bản sẽ lần lượt đối đầu UAE, Qatar và Syria, trong đó trận ra quân với U23 Syria được xem là bước chạy đà quan trọng.

Bên kia chiến tuyến, U23 Syria cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi vượt qua vòng loại một cách thuyết phục và có sự chuẩn bị nghiêm túc với loạt trận giao hữu chất lượng.

Chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam giúp Syria thêm tự tin, hứa hẹn mang đến thử thách không dễ chịu cho Nhật Bản trong ngày mở màn.