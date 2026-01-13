Một chút bất ngờ xuất hiện ở bảng B khi U23 Syria, chứ không phải U23 Qatar, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 UAE cho tấm vé nhì bảng, trong bối cảnh ngôi đầu đã thuộc về U23 Nhật Bản. Cùng có 3 điểm, UAE chỉ cần một trận hòa để giữ vững vị trí, trong khi Syria buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.

Bỏ qua thất bại trước Nhật Bản, cả UAE lẫn Syria đều cho thấy hình ảnh tích cực ở những trận còn lại. Syria tổ chức phòng ngự chặt chẽ, gây sức ép mạnh mẽ nhưng hạn chế ở khâu dứt điểm. Trong khi đó, UAE thể hiện sự sắc sảo hơn trong tấn công, nền tảng đến từ hệ thống phòng ngự chắc chắn và thủ môn Tawhid chơi ổn định.

Nhìn chung, cả hai đội đều có thể hình, thể lực tốt và lối chơi kỷ luật. Tuy nhiên, khả năng kết liễu vẫn là dấu hỏi lớn. Đội giành quyền đi tiếp từ cặp đấu này sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết, hứa hẹn một thử thách không hề dễ dàng.