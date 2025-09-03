U23 Singapore bước vào vòng loại U23 châu Á 2026 với nhiều ẩn số, khi HLV Firdaus Kassim triệu tập đội hình còn rất trẻ.
Tuổi trung bình của U23 Singapore là 20,4. Chỉ có hậu vệ Andrew Aw lớn tuổi nhất – 22 tuổi.
Ngoài việc cạnh tranh vé dự U23 châu Á 2026 (11 đội nhất bảng; 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dự VCK), diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng Giêng, U23 Singapore còn chuẩn bị cho SEA Games 2025.
U23 Singapore và U23 Yemen cùng nằm bảng F, U23 Việt Nam là chủ nhà. Đội còn lại là U23 Bangladesh.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Yemen vs U23 Singapore:
Phát biểu người trong cuộc
HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore tự tin: “Các chàng trai đã thực sự trưởng thành và gắn kết như một đội trong suốt quá trình chuẩn bị. Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng sức mạnh nội bộ, và tôi rất vui mừng trước những tiến bộ mà họ đã đạt được.
Yêu cầu của tôi rất rõ ràng – họ phải có tính cạnh tranh trong mọi hành động. Nếu chúng tôi có thể liên tục thể hiện điều đó trên sân cỏ, tôi tin rằng đội bóng này có thể cho người hâm mộ thấy loại bóng đá mà họ có thể tự hào”.
Thông tin U23 Singapore
U23 Singapore sở hữu một trong những đội trẻ nhất trong những năm gần đây. Đáng chú ý, đội có sự góp mặt của 3 cầu thủ 17 tuổi – Harith Danish, Luth Harith và Rae Peh.
Trong danh sách có những cầu thủ kỳ cựu của Giải Ngoại hạng Singapore (SPL), như Amir Syafiz và Andrew Aw, cả hai đều đã có hơn 50 lần ra sân ở cấp độ cao nhất. Tiền đạo Louka Tan-Vaissiere của Hougang United cũng nổi bật với danh hiệu Chiếc giày vàng U21 SPL mùa trước – với thành tích ấn tượng 28 bàn thắng.
U23 Singapore cũng có 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Jonan Tan, Muhammad Asis và Khairin Nadim – đều đến từ Vizela, CLB hạng Nhì Bồ Đào Nha.