U23 Singapore bước vào vòng loại U23 châu Á 2026 với nhiều ẩn số, khi HLV Firdaus Kassim triệu tập đội hình còn rất trẻ.

Tuổi trung bình của U23 Singapore là 20,4. Chỉ có hậu vệ Andrew Aw lớn tuổi nhất – 22 tuổi.

Ngoài việc cạnh tranh vé dự U23 châu Á 2026 (11 đội nhất bảng; 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dự VCK), diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng Giêng, U23 Singapore còn chuẩn bị cho SEA Games 2025.

U23 Singapore và U23 Yemen cùng nằm bảng F, U23 Việt Nam là chủ nhà. Đội còn lại là U23 Bangladesh.

