Trực tiếp bóng đá HAGL 0-0 Thanh Hóa: Chung kết ngược (H1) VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá HAGL vs Thanh Hóa, vòng 11 LPBank V-League 2025/26, sân Pleiku lúc 17h00 ngày 9/11.

Hải Phòng đang cạnh tranh nhóm đầu bảng V-League 2025/26, đồng thời có phong độ tốt trên sân nhà Lạch Tray.

Đội quang của HLV Chu Đình Nghiêm đầy tự tin bước vào cuộc tiếp đón Đà Nẵng, với mục tiêu 3 điểm để giành vị trí top 3.

Trong khi đó, trên sân Vinh, chủ nhà SLNA hy vọng giành kết quả khả quan khi tiếp đón Becamex TP.HCM, đội bóng thi đấu khá thất thường.

Để thành công, trước tiên HLV Văn Sỹ Sơn cần giải quyết vấn đề hàng công. SLNA chỉ có 1 bàn trong 3 vòng đấu gần nhất. Ngoài ra, đội chủ nhà cũng luôn để thủng lưới từ đầu mùa giải.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá vòng 11 V-League 2025/26: