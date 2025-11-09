Trực tiếp bóng đá HAGL 0-0 Thanh Hóa: Chung kết ngược (H1)VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá HAGL vs Thanh Hóa, vòng 11 LPBank V-League 2025/26, sân Pleiku lúc 17h00 ngày 9/11.
Hải Phòng đang cạnh tranh nhóm đầu bảng V-League 2025/26, đồng thời có phong độ tốt trên sân nhà Lạch Tray.
Đội quang của HLV Chu Đình Nghiêm đầy tự tin bước vào cuộc tiếp đón Đà Nẵng, với mục tiêu 3 điểm để giành vị trí top 3.
Trong khi đó, trên sân Vinh, chủ nhà SLNA hy vọng giành kết quả khả quan khi tiếp đón Becamex TP.HCM, đội bóng thi đấu khá thất thường.
Để thành công, trước tiên HLV Văn Sỹ Sơn cần giải quyết vấn đề hàng công. SLNA chỉ có 1 bàn trong 3 vòng đấu gần nhất. Ngoài ra, đội chủ nhà cũng luôn để thủng lưới từ đầu mùa giải.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá vòng 11 V-League 2025/26:
09/11/2025 | 17:39
Sân Lạch Tray
Đội hình xuất phát Hải Phòng vs Đà Nẵng:
09/11/2025 | 17:38
Sân Vinh
Đội hình xuất phát SLNA vs Becamex TPHCM:
09/11/2025 | 16:57
Thông tin vòng 11 V-League 2025/26
Cuộc đọ sức CA TP.HCM vs Ninh Bình lúc 19h15 ngày 9/11 là tâm điểm của vòng 11 V-League 2025/26.
Gặp lại đội bóng cũ là Nam Định tại vòng 11 V-League 2025/26, Đỗ Hoàng Hên rất tự tin cùng Hà Nội FC giành chiến thắng.
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 11 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 12 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
PVF-CAND và Thể Công Viettel hòa kịch tính 2-2 trong khuôn khổ vòng 11 LPBank V-League 2025/26, với 3 bàn thắng được ghi cuối trận.
