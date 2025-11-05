Ghi bàn:
Liverpool: Mac Allister (61')
Đội hình xuất phát Liverpool vs Real Madrid
Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili, Robertson, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Carreras, Militao, Huijsen, Valverde, Tchouameni, Guler, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Mbappe
75'
Nhận đường chuyền của Vinicius, Mbappe thực hiện pha đặt lòng một chạm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Liverpool.
70'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Real Madrid lập tức đẩy cao tốc độ và sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Mbappe hay Vinicius đều thi đấu mờ nhạt từ đầu trận.
61'
Mac Allister mở tỷ số cho Liverpool
Từ tình huống cố định bên cánh phải của Liverpool, Szoboszlai treo bóng vào vòng cấm để Mac Allister đánh đầu tung lưới Real Madrid.
59'
Cầu thủ chạy cánh Carreras có pha tả đột hữu xung như chỗ không người, tiếc cho Real Madrid khi cú dứt điểm lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành Liverpool.
48'
Courtois liên tiếp cứu thua xuất sắc
Hai quả phạt góc liên tiếp của Liverpool để trung vệ Van Dijk và Ekitike đánh tạo ra hai quả đánh đầu rất nhanh nhưng thủ thành Courtois cản phá khó tin.
46'
Hiệp hai bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại sau tình huống bắn phá của Alexis Mac Allister từ ngoài vòng cấm buộc Courtois phải trổ tài một lần nữa.
Ở trận đấu cùng giờ, PSG đang bị Bayern Munich dẫn trước 2-0 ngay tại sân Công viên các Hoàng tử. Tuy nhiên, "Hùm xám" nước Đức phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một sau khi Luis Diaz - người ghi cả 2 bàn cho đội khách bị thẻ đỏ ở cuối hiệp một sau pha vào bóng ác ý đối với Hakimi.
43'
Courtois lại cứu thua xuất thần
Vẫn là Szoboszlai với cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn chưa thể đánh bại tài năng của Courtois. Ngay lập tức Real Madrid đáp trả, Bellingham đột phá rồi dứ điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Mamardashvili cản phá bằng chân.
37'
Thêm một cú sút xa nữa của Szoboszlai, lần này thủ thành Courtois đổ người bắt dính trái bóng.
33'
Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài chính người Romania - Istvan Kovacs quyết định không có penalty cho Liverpool và cũng không có quả phạt bên ngoài vòng cấm Real Madrid.
31'
Szoboszlai tung cú sút xa đưa bóng chạm tay của Tchouameni ở vị trí nhạy cảm giữa trong hay ngoài vạch 16m50. VAR lập tức vào cuộc.
26'
Courtois cứu thua xuất sắc
Carreras bị ngã trong vòng cấm Liverpool sau pha đột phá, tuy nhiên trọng tài xua tay không có phạt đền. Ngay sau đó Liverpool phản công nhanh, Wirtz căng ngang như "dọn cỗ" để Szoboszlai dứt điểm một chạm nhưng không thắng được thủ môn Courtois trong pha đối mặt.
23'
Đoàn quân của HLV Xabi Alonso kiểm soát bóng tới 68%, song thế trận không quá lấn lướt và cũng chỉ mới có được 2 pha dứt điểm.
16'
Pha phối hợp giữa bộ ba, Bellingham đẩy bóng ra biên trái để Vinicius căng ngang, Mbappe tung cú cứa lòng đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
12'
Vinicius liên tục khoan phá hành lang cánh phải của Liverpool với sự trấn giữ của Bradley.
5'
Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ Liverpool nhập cuộc hứng khởi, sớm tổ chức ép sân đối với Real Madrid.
Ở trận đấu cùng giờ, PSG có bàn mở tỷ số từ rất sớm vào lưới của PSG. Người đã 'xé lưới' ĐKVĐ là Luis Diaz.
03h00
Trọng tài chính người Romania - Istvan Kovacs thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
02h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
02h50
Các cầu thủ Real Madrid đã có mặt tại sân Anfield
Các cầu thủ Liverpool đến sân Anfield
Đội hình xuất phát của Real Madrid
Đội hình xuất phát của Liverpool
Nhận định trước trận
Liverpool bước vào cuộc đối đầu Real Madrid với tinh thần được cải thiện đáng kể sau chiến thắng 2-1 trước Aston Villa ở Premier League.
Sau giai đoạn sa sút với chỉ 1 thắng lợi trong 7 trận, đội bóng của HLV Arne Slot cuối cùng cũng tìm lại cảm hứng, nhờ phong độ khởi sắc của các trụ cột.
Trước đó, The Reds từng hủy diệt Frankfurt 5-1 ở Champions League, qua đó vươn lên Top 10 trên bảng xếp hạng sau khởi đầu không mấy suôn sẻ.
Đáng chú ý, Liverpool từng đánh bại Real Madrid 2-0 tại Anfield mùa trước, chấm dứt chuỗi 8 trận toàn hòa và thua trước đại diện Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, đối thủ của họ lúc này là Real Madrid đang đạt phong độ cực cao. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Los Blancos toàn thắng 3 trận ở Champions League và duy trì ngôi đầu La Liga, với chuỗi trận ấn tượng culminated bằng chiến thắng 4-0 trước Valencia.
Phong độ & Lịch sử đối đầu
Phong độ Liverpool: Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 2, thua 3, ghi được 10 bàn, thủng lưới 9 bàn.
Phong độ Real Madrid: Trong 5 trận gần nhất, Real Madrid thắng cả 5, ghi được 12 bàn, thủng lưới 2 bàn.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 cuộc đối đầu giữa 2 đội, Liverpool thắng 1, hòa 1, thua 3 trước Real Madrid.
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni chấn thương; Amara Nallo treo giò; Curtis Jones và Alexander Isak bỏ ngỏ khả năng ra sân; Gravenberch có thể trở lại.
Real Madrid: Carvajal, Rudiger, Alaba vắng mặt vì chấn thương.