Hiệp một khép lại sau tình huống bắn phá của Alexis Mac Allister từ ngoài vòng cấm buộc Courtois phải trổ tài một lần nữa.

Ở trận đấu cùng giờ, PSG đang bị Bayern Munich dẫn trước 2-0 ngay tại sân Công viên các Hoàng tử. Tuy nhiên, "Hùm xám" nước Đức phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một sau khi Luis Diaz - người ghi cả 2 bàn cho đội khách bị thẻ đỏ ở cuối hiệp một sau pha vào bóng ác ý đối với Hakimi.