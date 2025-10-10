Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10/10 thông báo đã liệt TechInsights - công ty có trụ sở tại Canada - vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy” với lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Quyết định này cấm mọi cá nhân và tổ chức Trung Quốc chia sẻ thông tin hoặc làm việc với TechInsights.

TechInsights nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu nhờ các phân tích chi tiết về chip sản xuất tại Trung Quốc và từng là đơn vị đầu tiên công bố nhiều bước tiến của Huawei. Lệnh cấm được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi công ty công bố kết quả “mổ xẻ” chip AI mới nhất của Huawei, tiết lộ sản phẩm này có sử dụng linh kiện từ nước ngoài.

Huawei dẫn đầu nỗ lực tự chủ công nghệ bán dẫn của Trung Quốc. Ảnh: CNBC

Theo TechInsights, chip AI Ascend 910C của Huawei chứa thành phần từ các nhà sản xuất bộ nhớ như Samsung Electronics và nhà gia công chip hàng đầu thế giới TSMC. Cả hai công ty này đều chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, vốn cấm họ bán các công nghệ tiên tiến cho khách hàng Trung Quốc.

Huawei đã nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ từ năm 2019, khiến các nhà sản xuất chip có liên hệ với Mỹ không được phép hợp tác trực tiếp với hãng. Đáp lại, Bắc Kinh cùng các doanh nghiệp trong ngành đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn tự chủ.

Huawei được xem là “đầu tàu” trong chiến lược này, khi phát triển chip AI thay thế cho sản phẩm của Nvidia. Tuy nhiên, phát hiện mới từ TechInsights lại cho thấy Huawei vẫn phụ thuộc phần nào vào công nghệ nước ngoài.

Ngoài những gì các hãng nghiên cứu bên thứ ba như TechInsights hay SemiAnalysis tiết lộ, rất ít thông tin chính thức được Huawei công bố về hoạt động sản xuất chip của mình. Nhiều báo cáo trước đó cho biết Huawei hợp tác với SMIC - nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc và đối thủ của TSMC - song cả hai bên đều giữ im lặng kể từ khi Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen.

Năm ngoái, TechInsights từng phát hiện một sản phẩm của Huawei sử dụng linh kiện chip từ TSMC, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Báo cáo mới nhất về chip AI của Huawei có thể tiếp tục khơi lại những lo ngại này.

Theo các chuyên gia, nhiều công ty chip Trung Quốc đã tận dụng kẽ hở trong các quy định của Mỹ, đồng thời dựa vào lượng chip và linh kiện nhập khẩu được dự trữ trước khi các hạn chế mới có hiệu lực.

(Theo CNBC)