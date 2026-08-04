Trung Quốc công bố video hiếm gặp về đội hình tên lửa siêu vượt âm DF-17. Video: China Military Bugle

Một chuyên gia quân sự nói với tờ Global Times rằng tên lửa siêu vượt âm DF-17 hiện đã được triển khai hàng loạt và được đưa vào trực chiến.

Đoạn video về loạt bệ phóng DF-17 do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng hôm 3/8. Đoạn phim là một phần trong tập mới nhất của loạt phim tài liệu về PLA mang tên "Chiến thắng". Trong video, một hàng xe phóng tên lửa DF-17 di chuyển theo đội hình trật tự trên một tuyến đường nông thôn, với ít nhất 6 bệ phóng được ghi lại trong cùng một cảnh quay.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe, đoạn video cho thấy tên lửa DF-17 đã được triển khai hàng loạt và đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tên lửa Đông Phong của Trung Quốc rời bệ phóng. Video: CCTV

Theo ông Zhang, DF-17 là tên lửa siêu vượt âm sử dụng phương tiện lướt đầu tiên trên thế giới được chính thức đưa vào sử dụng. Đây cũng là một loại vũ khí chủ lực có khả năng làm thay đổi cục diện tác chiến phòng không hiện đại. Nhờ ưu thế xuyên phá ở tốc độ siêu vượt âm, DF-17 có thể tấn công chính xác các trận địa phòng không và những mục tiêu chỉ huy trọng yếu của đối phương.

Các xe phóng tên lửa siêu vượt âm DF-17 của quân đội Trung Quốc di chuyển theo đội hình hàng ngang trên một con đường nông thôn. Ảnh: China Military Bugle

Ông Zhang lưu ý DF-17 không phụ thuộc vào các hầm phóng cố định, cho phép tên lửa tránh bị đối phương theo dấu và nhắm mục tiêu. Các vệ tinh của đối phương rất khó theo dõi quy luật hoạt động của loại tên lửa này, qua đó nâng cao đáng kể khả năng sống sót trên chiến trường. Theo chuyên gia, DF-17 phù hợp với nhiều kịch bản tác chiến dã chiến phức tạp, đồng thời sở hữu khả năng chống gây nhiễu mạnh và tấn công chính xác.