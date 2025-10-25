Tổng thống Ukraine. Ảnh: RBC Ukraine

Tạp chí Newsweek cho biết, đây là lời chỉ trích công khai hiếm hoi của người đứng đầu Ukraine đối với Trung Quốc.

Trong cuộc nói chuyện với các phóng viên tại Brussels, Bỉ ngày 23/10, ông Zelensky cho biết, Trung Quốc "là vấn đề khó" vì Ukraine không đối thoại trực tiếp với nước này. Ngoài ra, ông không liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm, Trung Quốc hứa không bán vũ khí cho Nga nhưng lại giúp Nga theo những cách khác. "Tôi không biết gì về các gói vũ khí nhưng tôi biết rõ một điều: Trung Quốc giúp Nga, không giúp Ukraine và họ không quan tâm đến chiến thắng của chúng tôi hay thất bại của Nga".

Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ lâu khẳng định vai trò trung lập trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và liên tục nhấn mạnh không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào.

Liên quan tới tuyên bố mới nhất của Tổng thống Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 24/10 tuyên bố: "Về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, lập trường của Trung Quốc luôn dựa trên bản chất thực sự của vấn đề. Trung Quốc đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thúc đẩy lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Những nỗ lực của chúng tôi đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trung Quốc sẽ tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine".

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov mới đây cũng bác bỏ thông tin nói rằng Trung Quốc cung cấp cho Nga dữ liệu vệ tinh về Ukraine để thực hiện các vụ tấn công. Quan chức này khẳng định, Nga có năng lực riêng, gồm cả năng lực trong không gian.