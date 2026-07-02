Trang tin quân sự TWZ ngày 30/6 đưa tin truyền thông Trung Quốc mới đây đã lần đầu tiên đăng tải đoạn video ghi lại cảnh thử nghiệm phóng UAV bằng hệ thống EMALS trên xe tải.

Trong đoạn video, một UAV cỡ lớn đã cất cánh thành công từ hệ thống EMALS do 3 xe tải tạo thành. Ở phần sau đoạn video, có thể thấy rõ việc 3 chiếc xe tải di chuyển độc lập trước khi kết hợp thành một đường băng hoàn chỉnh. Một số chi tiết cho thấy trên nóc xe có các tấm che có thể mở sang hai bên, làm dấy lên suy đoán rằng hệ thống có thể mở rộng bề mặt phóng, dù hiện chưa có bằng chứng xác nhận.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống EMALS trên xe tải. Video: TWZ

Một điểm đáng chú ý khác là các xe tải này có góc đánh lái rất lớn, cho phép toàn bộ tổ hợp xoay gần như tại chỗ ngay cả khi các xe đã ghép nối. Tính năng này giúp bệ phóng nhanh chóng điều chỉnh theo hướng gió để tối ưu việc cất cánh của UAV, đặc biệt trong những khu vực chật hẹp hoặc có không gian cơ động hạn chế.

Hiện vẫn chưa rõ cách thức vận chuyển UAV lên bệ phóng EMALS trên xe tải, vốn là yếu tố sẽ quyết định tốc độ triển khai liên tiếp. Theo phân tích của TWZ, một phương án khả thi là sử dụng các xe tải chở UAV lần lượt kết nối vào phía sau đường băng, thực hiện phóng rồi tách ra, tạo thành một chu kỳ cất cánh liên tục.

Hệ thống EMALS gắn trên xe tải được Trung Quốc giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 12/2025. Giới quan sát nhận định công nghệ này sẽ mở ra những tiềm năng mới, cho phép quân đội Trung Quốc triển khai UAV trên tàu chở hàng hay các khu vực vùng núi không có nhiều đường băng phù hợp.