Theo hãng tin CNN, với 226 phiếu thuận và 195 phiếu chống, Hạ viện Mỹ hôm 4/6 đã phê duyệt gói cứu trợ mới dành cho Kiev, bao gồm 8 tỷ USD cho mua bán vũ khí và gia hạn chương trình cho vay quân sự từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Dự luật này đồng thời siết chặt trừng phạt Moscow bằng việc áp thuế nhập khẩu tới 500% đối với tất cả hàng hóa xuất xứ Nga, lệnh cấm nhập khẩu dầu thô Nga vào Mỹ cũng như các biện pháp trừng phạt cứng rắn với giới lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp Nga.

Một cuộc họp phê duyệt chính sách của Hạ viện Mỹ. Ảnh: house.gov

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã kêu gọi các thành viên cùng đảng Cộng hòa phản đối dự luật trên. Theo một người tham dự cuộc họp kín của đảng Cộng hòa ngày 3/6, ông Johnson lập luận rằng họ nên cho Tổng thống Trump không gian để đàm phán với Nga.

Tuy nhiên, 18 nghị sĩ Cộng hòa và một nghị sĩ độc lập thường xuyên ủng hộ đảng này cuối cùng đã bỏ phiếu thông qua dự luật. Động thái được coi là sự phản đối lập trường của ông Trump đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine và mong muốn gửi một thông điệp tới các lãnh đạo đảng, trong bối cảnh phe Cộng hòa những năm gần đây đã không còn ủng hộ Kiev một cách kiên quyết như trước.

Đảng Cộng hòa hiện chia rẽ về vấn đề này, với nhiều thành viên cho rằng Mỹ không nên viện trợ thêm cho Ukraine.

Khi chính sách đối ngoại của chính quyền Trump trong những tháng gần đây tập trung vào cuộc xung đột Iran, Washington dường như ít chú trọng tới cuộc đối đầu Nga - Ukraine như trước.

Bản thân Tổng thống Trump đã không đạt được tiến bộ hữu hình nào đối với lời hứa nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine khi ông nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng 1/2025. Gần đây, ông Trump thậm chí còn làm phật lòng một số thành viên cùng đảng Cộng hòa khi nới lỏng các hạn chế đối với dầu mỏ của Nga để giảm bớt tác động về giá cả toàn cầu do cuộc xung đột Iran gây ra. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đang mong muốn đảng của họ giải quyết vấn đề giá cả trong nước, thay vì can thiệp vào một cuộc xung đột toàn cầu khác.

Nhiều nguồn tin từ cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã tin dự luật về Ukraine được thông qua tại Hạ viện, nhưng cho biết số phận của nó tại Thượng viện vẫn chưa chắc chắn. Nếu dự luật được đưa ra thảo luận tại Thượng viện và được phê duyệt, đây sẽ là động thái lớn đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine kể từ dự luật bổ sung ngân sách gây tranh cãi vào mùa xuân năm 2024, khi đó cựu Tổng thống Joe Biden còn đương chức.