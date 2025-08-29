Chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc. Ảnh: China Military

Tân Hoa xã dẫn lời Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa, Phó Chủ nhiệm văn phòng tiểu ban chỉ đạo duyệt binh, Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tham mưu Liên hợp Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 28/8 rằng, tất cả các khí tài đều do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất cũng như đã được đưa vào sử dụng.

Tướng Khỏa cho hay: "Đó sẽ là màn ra mắt toàn diện các vũ khí thế hệ mới của Trung Quốc kể từ lễ duyệt binh Ngày Quốc khánh vào tháng 10/2019". Phần lớn khí tài trình diễn tại lễ duyệt binh sẽ là các mẫu mới, từ xe tăng chiến đấu chủ lực tới máy bay chiến đấu.

Theo quan chức quân đội này, trong lễ duyệt binh, các thiết bị không người lái chống máy bay và tác chiến không gian mạng cũng sẽ ra mắt, gồm cả máy bay không người lái (UAV) chiến đấu mới, vũ khí năng lượng định hướng và thiết bị gây nhiễu điện tử. Ngoài ra, để thể hiện sức mạnh răn đe chiến lược của quân đội Trung Quốc, một nhóm tên lửa đạn đạo siêu vượt âm, tên lửa phòng thủ và tên lửa liên lục địa mới cũng sẽ ra mắt.

"Những vũ khí đó sở hữu khả năng thông tin và tự động hóa cao, thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc thích ứng với xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ và chiến tranh hiện đại, đồng thời thể hiện sức mạnh chiến thắng trong các cuộc chiến trong tương lai", Tướng Khỏa nói. Ông cho biết thêm, tổng cộng 45 đơn vị, nhóm vũ khí trên bộ và phi đội máy bay sẽ tham gia diễu hành.

Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản (1931-1945) và cuộc chiến chống phát xít trên thế giới. Đây sẽ là cuộc duyệt binh lần thứ 19 của nước này kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949 và là cuộc duyệt binh "Ngày Chiến thắng" thứ 2.