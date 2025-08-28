Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời 26 nhà lãnh đạo nước ngoài, gồm cả Nga, Việt Nam và Triều Tiên dự sự kiện trên. Ngày Chiến thắng ở Trung Quốc năm nay sẽ đánh dấu kỷ niệm 80 năm cuộc chiến chống Đế quốc Nhật của Trung Quốc và kết thúc Thế chiến II.

Tại lễ duyệt binh kéo dài 70 phút, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ trình làng những vũ khí mới nhất, được sản xuất trong nước, bao gồm hàng trăm máy bay, vũ khí siêu vượt âm, tên lửa chiến lược, xe tăng và hệ thống chống máy bay không người lái (UAV).

Ông Wu Zeke, một trong những người phụ trách lễ duyệt binh cho biết, các vũ khí và thiết bị sẽ thể hiện đầy đủ năng lực mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc trong việc thích ứng với những tiến bộ công nghệ, các mô hình chiến tranh và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tương lai.

Sự tham dự của ông Kim sẽ đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên sau gần 2 năm kể từ chuyến công du vùng Viễn Đông của Nga vào tháng 9/2023. Đây cũng sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Kim với ông Tập kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc đến Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 6/2019.

Ông Tập và ông Kim đã gặp nhau 5 lần từ năm 2018 - 2019, trong bối cảnh ngoại giao Trung Quốc - Triều Tiên diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, các mối quan hệ song phương đã chậm lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.