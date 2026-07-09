Theo đó, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Trường ĐH Luật Hà Nội đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm (áp dụng cho thí sinh khu vực 3). Mức điểm này tính trên thang điểm 30, theo tổ hợp 3 môn, không nhân hệ số, không tính điểm cộng và không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, thí sinh đăng ký vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật phải đáp ứng một các điều kiện: Có điểm sàn theo quy định trên; hoặc có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức tốt (học lực từ loại giỏi trở lên; đối với thí sinh tốt nghiệp trung học nghề và tương đương là kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp), đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt từ 18 điểm; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng quy định.

Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Năm 2026, Trường ĐH Luật Hà Nội tuyển 2.850 chỉ tiêu đại học chính quy (tăng 200 so với năm ngoái) theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí dự kiến của Trường ĐH Luật Hà Nội đối với sinh viên học các chương trình tiêu chuẩn năm học 2026-2027 là 840.000 đồng/tín chỉ. Trường thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/khóa học.

Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 840.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng - an ninh; 1.852.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần khác.

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