Theo đó, điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT áp dụng đối với thí sinh khu vực 3. Mức điểm được tính theo tổng điểm 3 bài thi hoặc môn thi trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, không tính điểm cộng) và không phân biệt thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018.

Đối với phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm sàn được quy đổi tương đương sang thang điểm 30; không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) và không phân biệt năm dự thi 2025 hay 2026.

Mức điểm sàn của từng ngành như sau:

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

>>>Tra cứu điểm chuẩn xét tuyển đại học 2026 nhanh trên VietNamNet<<<