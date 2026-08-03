Tại buổi lễ, Trường ĐH Ngoại thương đã công bố các quyết định thành lập 4 trường thuộc gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công; Trường Kinh doanh; Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật; Trường Luật và Khoa học chính trị.

Cùng với việc công bố quyết định thành lập, nhà trường cũng trao các quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo của 4 trường thuộc nhằm nhanh chóng đưa mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động.

Cụ thể, đối với Trường Kinh tế và Quản lý công, PGS. TS Bùi Thị Lý được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; PGS. TS Trịnh Thị Thu Hương và PGS. TS Hoàng Xuân Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Đối với Trường Kinh doanh, PGS. TS Lê Thái Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thúy Anh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương trao quyết định bổ nhiệm nhân sự đối với Trường Kinh tế và Quản lý công. Theo đó, PGS.TS Bùi Thị Lý được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; PGS. TS Trịnh Thị Thu Hương và PGS. TS Hoàng Xuân Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Ảnh: FTU.

Đối với Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật, PGS. TS Nguyễn Thị Hiền được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; PGS. TS Trần Thị Ngọc Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, phụ trách Viện Nghiên cứu Sáng tạo; TS Phạm Thị Mai Khanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, phụ trách Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TPHCM (VJCC HCM).

Đối với Trường Luật và Khoa học chính trị, TS Hà Công Anh Bảo được giao đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường; PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà và PGS. TS Thân Thị Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Với Trường Kinh doanh, PGS. TS Lê Thái Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thúy Anh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Ảnh: FTU

Theo Trường ĐH Ngoại thương, đây là bước đi quan trọng trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới của trường, phù hợp với định hướng đổi mới quản trị đại học và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Việc thành lập các trường thuộc được thực hiện trên cơ sở tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, khai thác hiệu quả nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu.

Với Trường Luật và Khoa học chính trị, TS Hà Công Anh Bảo được giao đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường; PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà và PGS. TS Thân Thị Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Ảnh: FTU.

Mô hình mới hướng tới tăng quyền chủ động trong quản trị học thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển Trường ĐH Ngoại Thương trở thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có uy tín trong khu vực, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Đối với Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật, PGS. TS Nguyễn Thị Hiền được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, phụ trách Viện Nghiên cứu Sáng tạo; TS Phạm Thị Mai Khanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, phụ trách Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TPHCM (VJCC HCM). Ảnh: FTU.

Theo kế hoạch, Trường ĐH Ngoại Thương định hướng thành lập tổng cộng 7 trường thuộc, gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công (College of Economics and Public Management); Trường Kinh doanh (College of Business); Trường Tài chính – Kế toán (College of Finance and Accounting); Trường Luật và Khoa học chính trị (College of Law and Political Science); Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật (Vietnam – Japan College of Business and Innovation); Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật (College of Languages, Culture and Arts); Trường Công nghệ và Khoa học dữ liệu (College of Technology and Data Science).

Đây là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển Trường ĐH Ngoại thương theo hướng đại học đa lĩnh vực, hiện đại, đổi mới sáng tạo, tăng cường tự chủ và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.