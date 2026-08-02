Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, cho hay năm 2026, nhà trường đã và đang thực hiện quy trình xét tuyển đối với các phương thức tuyển sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT và sẽ công bố kết quả trúng tuyển trước 17h ngày 13/8.

Năm 2026, Trường ĐH Hà Nội tuyển sinh 23 ngành ở trình độ đại học với 30 chương trình đào tạo chính quy. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3.599, tăng gần 300 chỉ tiêu so với năm 2025.

Năm nay, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường ĐH Hà Nội. Ảnh: HANU

Ông Dũng cho biết, qua thống kê, năm nay, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường là hơn 30.600, cao gấp 9 lần chỉ tiêu.

Theo ông Dũng, từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà Bộ GD-ĐT đã công bố và kết quả thống kê số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo của Trường ĐH Hà Nội năm nay, có thể dự đoán điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều so với năm 2025.

“Các ngành đào tạo của Trường ĐH Hà Nội có nhu cầu xã hội cao và thuộc nhóm có điểm chuẩn đầu vào cao, vì vậy điểm chuẩn của đa số chương trình đào tạo dự kiến chỉ giảm nhẹ 0,25-0,5 điểm so với năm 2025. Một số ngành như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc… có thể vẫn duy trì mức điểm cao như năm ngoái", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, năm 2026, hai chương trình đào tạo mới là Tiếng Anh thương mại và Quan hệ quốc tế có thể có điểm chuẩn cao do đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời được xây dựng trên cơ sở phát huy thế mạnh truyền thống của trường trong đào tạo, nghiên cứu ngoại ngữ và các chuyên ngành giảng dạy bằng ngoại ngữ.

Ông Dũng dự đoán những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh), Marketing (dạy bằng tiếng Anh)...

Đây là những ngành nhiều năm liền thuộc nhóm có điểm chuẩn cao nhất của trường. Năm 2025, điểm chuẩn các ngành này dao động từ 30,17 đến 34,35 điểm trên thang điểm 40. Trong đó, hai ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc (34,35 điểm) và Ngôn ngữ Anh (33,89 điểm).

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Theo ông Dũng, học phí áp dụng đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2026 trong năm học 2026-2027 của Trường ĐH Hà Nội cụ thể như sau:

- Nhóm dạy chuyên ngành bằng Ngoại ngữ:

+ Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 860.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 970.000 đồng/tín chỉ (với ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp); 1.030.000 đồng/tín chỉ (với các ngành dạy bằng tiếng Anh); 1.200.000 đồng/tín chỉ (với ngành Công nghệ tài chính - dạy bằng tiếng Anh); 1.700.000 đồng/tín chỉ (với chương trình tiên tiến ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - dạy bằng tiếng Anh); 1.750.000 đồng/tín chỉ (với chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thông tin - dạy bằng tiếng Anh).

- Nhóm ngành Ngôn ngữ (trừ ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam):

+ Các học phần của chương trình đào tạo tiêu chuẩn và các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành (dạy bằng tiếng Việt) của chương trình tiên tiến: 860.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chương trình tiên tiến ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc: 1.180.000 đồng/tín chỉ.

Mức học phí từng năm học có thể được điều chỉnh tuân thủ quy định pháp luật với mức tăng không quá 15%/năm học.