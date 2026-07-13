Ngày 8/7, Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trên cơ sở đó, các trường đào tạo ngành sư phạm trên cả nước đã lần lượt công bố mức điểm sàn năm 2026.

Cụ thể, điểm sàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất ở nhóm ngành đào tạo giáo viên. Cụ thể, các ngành yêu cầu 22 điểm trở lên gồm Giáo dục đặc biệt, Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Sinh học. Trừ Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật lấy điểm sàn là 19, các ngành đào tạo giáo viên khác đều yêu cầu thí sinh phải có từ 20-21 điểm trở lên mới được xét tuyển.

Ở các ngành ngoài Sư phạm, đa số có điểm sàn từ 18-20. Riêng ngành Huấn luyện thể thao lần đầu tuyển sinh năm học này có điểm sàn là 16,5.

Điểm sàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cao nhất là 22 ở các ngành: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh. Các ngành còn lại điểm sàn cũng không dưới 20 điểm trên thang điểm 30.

Ở các ngành ngoài sư phạm, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc có điểm sàn cao nhất với 18/30 điểm, còn lại từ 15-17 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Điểm sàn của Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (mã tuyển sinh QHS01, QHS02, QHSO3, QHSO4, QHSO5, QHS06, QHS07, QHS08, QHS09, QHS10) là 20 điểm.

Đối với các ngành ngoài sư phạm gồm Khoa học giáo dục (QHS11), Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục (QHS12), điểm sàn là 19 theo thang điểm 30 đối với cả hai phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội sau quy đổi; không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).

Với Trường ĐH Sư phạm TPHCM, các ngành đào tạo giáo viên có mức sàn cao nhất, từ 19-22/30 điểm, theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm sàn cao nhất là 22 với các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý; thấp nhất là ngành Giáo dục Thể chất (17 điểm).

Các ngành điểm sàn cao theo điểm thi tốt nghiệp THPT cũng là những ngành có điểm sàn cao nhất ở phương thức xét kết hợp điểm đánh giá năng lực chuyên biệt, với 22/30 điểm.

Nhóm ngành ngoài sư phạm, trường nhận hồ sơ lần lượt từ 17-23 điểm và từ 16-21 điểm ở hai phương thức.

Điểm sàn của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh trình độ đại học năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 như sau:

- Các chương trình đào tạo giáo viên các trình độ đại học là 20 điểm; riêng đối với chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất là 19 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm, điểm xét tuyển có môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt tối thiểu 6 điểm.

- Các ngành/chương trình đào tạo khác là 16 điểm.

Dưới đây là điểm sàn chi tiết của các trường đào tạo ngành sư phạm năm 2026: