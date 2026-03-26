Hỗ trợ ban đầu nửa tỷ, lương cả năm lên tới hàng tỷ đồng

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) mới đây công bố chính sách mới nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao, với mức hỗ trợ lên đến 500 triệu đồng/người và thu nhập hàng tháng có thể đạt 120 triệu đồng.

Theo ông Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, chính sách gắn với Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và mục tiêu vào Top 250 đại học châu Á giai đoạn 2025-2030. Nhà trường xác định đầu tư cho đội ngũ học thuật là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và vị thế quốc tế.

Cụ thể, các ứng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khi trở thành giảng viên, viên chức của UEH sẽ được hỗ trợ một lần với mức: 500 triệu đồng đối với giáo sư, 300 triệu đồng với phó giáo sư và 150 triệu đồng với tiến sĩ. Mức hỗ trợ điều chỉnh theo thời gian công tác, loại hợp đồng và chênh lệch so với chính sách cũ.

UEH ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở ngoài TPHCM như UEH Mekong (Vĩnh Long) và UEH Nexus, với mức hỗ trợ bằng hoặc cao hơn tùy trường hợp cụ thể.

Bên cạnh việc “săn” nhân tài từ bên ngoài, nhà trường đẩy mạnh chính sách khuyến khích nội bộ. Giảng viên cơ hữu khi được bổ nhiệm học hàm, học vị cao sẽ nhận thưởng 150 triệu đồng đối với giáo sư, 100 triệu đồng đối với phó giáo sư và 50 triệu đồng đối với tiến sĩ.

Để giữ chân đội ngũ, UEH áp dụng chính sách tăng thu nhập hàng tháng, cộng thêm 20 triệu đồng/tháng đối với giáo sư, phó giáo sư cơ hữu và 10 triệu đồng/tháng với giảng viên hợp đồng. Nhờ đó, Nhờ đó, lương giáo sư, phó giáo sư dao động 52-120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thu nhập từ giảng dạy vượt giờ, nghiên cứu khoa học và các khoản thưởng khác.

Chính sách mới được kỳ vọng giúp UEH tăng sức hút trên thị trường học thuật, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Tương tự, Trường ĐH Tài chính Marketing thực hiện chế độ hỗ trợ thu hút một lần đối với người có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ về làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường, không phân biệt chuyên ngành đào tạo.

Theo đó, người có chức danh giáo sư dưới 50 tuổi nhận kinh phí thu hút một lần là 500 triệu đồng; từ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi nhận 400 triệu đồng. Phó giáo sư dưới 50 tuổi nhận 300 triệu đồng, từ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi nhận 200 triệu đồng. Tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài nhận 100 triệu đồng và tốt nghiệp trong nước là 60 triệu đồng, không phân biệt độ tuổi.

Trường này yêu cầu tất cả các trường hợp hưởng chính sách thu hút đều phải cam kết phục vụ cho trường ít nhất 5 năm. Quy định áp dụng cho cả ứng viên trúng tuyển hằng năm.

Ngoài các chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm, hằng tháng giáo sư nhận 5 triệu, phó giáo sư nhận 4 triệu; tiến sĩ nhận 3 triệu. Nhà trường muốn thu hút nhân lực chất lượng cao với các ngành: Quản lý công, luật kinh tế, kế toán, quản lý kinh tế…

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cũng đưa ra chính sách thu hút giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ về làm việc. Giáo sư sẽ nhận 300-500 triệu đồng; phó giáo sư nhận 350 triệu đồng; tiến sĩ nhận 200-250 triệu đồng. Tùy năng lực, mỗi cá nhân sẽ nhận mức hỗ trợ trong khoảng quy định.

Nhiều trường thưởng ngay 200-300 triệu đồng

Theo chính sách thu hút của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), giáo sư về trường công tác sẽ nhận ngay 350 triệu đồng, phó giáo sư nhận 250 triệu đồng, tiến sĩ nhận 150 triệu đồng. Ngoài ra, giảng viên sẽ được thưởng 150 triệu đồng khi đạt chuẩn chức danh giáo sư, 100 triệu đồng khi đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Còn ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM), giáo sư mới về trường làm việc sẽ được nhận 200 triệu đồng, phó giáo sư nhận 150 triệu đồng, tiến sĩ nhận 100 triệu đồng.

Ở Trường ĐH Công Thương TPHCM, nhà trường hỗ trợ tài chính cho người mới về làm việc có trình độ tiến sĩ là 100 triệu đồng, phó giáo sư là 150 triệu đồng và giáo sư là 200 triệu đồng. Nhân sự dưới 55 tuổi (nam) hoặc 50 tuổi (nữ).

Chế độ đãi ngộ này áp dụng cho cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ chuyên môn đúng với vị trí tuyển dụng hoặc ngành nghề tuyển dụng. Học vị được xác định ngay tại thời điểm ký hợp đồng làm việc lần đầu khi vào trường. Nhân sự phải cam kết phục vụ tại trường tối thiểu 5 năm.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhân sự có học vị tiến sĩ về trường làm việc được nhận ngay 100 triệu đồng, phó giáo sư nhận 150 triệu đồng, giáo sư nhận 200 triệu đồng.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin chi trả khoảng 21 triệu đồng/tháng cho giảng viên. Đối với ứng viên được tuyển theo chính sách thu hút nhân tài, mức hỗ trợ ban đầu gồm: Giáo sư 300 triệu đồng, phó giáo sư 200 triệu đồng, tiến sĩ 150 triệu đồng. Giảng viên có bài báo ISI/Scopus được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng. Năm đầu, giảng viên được cấp đề tài nghiên cứu trị giá 34 triệu đồng. Nhà trường thưởng 100 triệu đồng cho giáo sư, 70 triệu đồng cho phó giáo sư.