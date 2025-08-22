Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2025 với các chương trình đào tạo:

Trường ĐH Việt Nhật lưu ý, thí sinh trúng tuyển khai báo thông tin sinh viên trực tuyến từ 17h ngày 22/8 đến 17h ngày 25/8. Thí sinh nhập học trực tiếp ngày 26/8 tại Khu học xá Mỹ Đình, Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội (đường Lưu Hữu Phước, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Nhà trường cũng lưu ý các thí sinh chưa đỗ vào trường có thể cân nhắc đăng ký tuyển sinh bổ sung, dự kiến tuyển từ ngày 22/8 và xét tuyển để nhập học cùng đợt chính thức. Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vju.ac.vn.