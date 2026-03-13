TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã ban hành quyết định trả phụ cấp xăng xe 500.000 đồng/người/tháng, áp dụng từ ngày 1/3/2026. Quyết định được thông báo đến các đơn vị, giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Theo nhà trường, việc điều chỉnh phụ cấp được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động, khiến chi phí đi lại của người lao động tăng lên. Động thái này được xem là giải pháp nhằm chia sẻ phần nào khó khăn về chi phí sinh hoạt đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động.

TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn

Để triển khai quyết định trên, hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung nội dung điều chỉnh vào quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Đồng thời, Phòng Tổ chức – Hành chính được giao phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để áp dụng cho toàn bộ nhân sự.

Theo kế hoạch, khoản phụ cấp xăng xe sau khi điều chỉnh sẽ được tính và chi trả trong kỳ lương thứ hai của tháng 4/2026. Nhà trường cho biết việc chi trả sẽ được thực hiện đồng bộ đối với tất cả cán bộ, giảng viên và nhân viên đang làm việc tại trường.

TS Hoàng Văn Phúc cho biết, việc trả phụ cấp xăng xe thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống của đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động trong bối cảnh chi phí đi lại tăng cao. Qua đó, nhà trường kỳ vọng góp phần tạo thêm động lực để đội ngũ tiếp tục yên tâm công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả hoạt động của đơn vị.