Theo cáo trạng, Hiếu là đối tượng không nghề nghiệp, có 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng tháng 4/2025, Hiếu đến nhà bà L. (SN 1974, trú tại xã Ô Diên). Thấy gian bếp không khóa cửa, đối tượng lẻn vào lấy một con dao bầu rồi mang đi cất giấu tại bụi cây sát đê Liên Trung, gần khu vực sân tập thể thao.

Bị can cất giấu con dao tại khu vực này nhằm chờ “con mồi” đi qua để tấn công, cướp tài sản lấy tiền tiêu. Khoảng 17h ngày 2/5/2025, Hiếu điều khiển xe đạp từ nhà đến sân tập thể thao với mục đích tìm người để giết và cướp tài sản. Tại đây, đối tượng dựng xe, ngồi trên ghế đá trong sân và quan sát xung quanh.

Phát hiện bà Nguyễn Thị H. (SN 1968, ở xã Ô Diên) đang ngồi làm vườn tại khu vực bãi trồng rau gần đê Liên Trung, Hiếu vào bụi cây sát đê lấy dao giấu ở đó rồi đi bộ ra chỗ người này. Đến nơi, anh ta đâm bà H. bằng nhiều nhát dao, khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Nghe tiếng kêu cứu của bà H., nhiều người dân gần đó nhanh chóng chạy đến. Trong tình trạng bị thương tích nặng, bà H. nói với mọi người là mình bị một thanh niên đâm và cướp điện thoại.

Thấy bà H. bị trọng thương, chảy nhiều máu nên người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi đến được bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng và trưng cầu giám định. Đến ngày 3/5/2025, Nguyễn Đình Hiếu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ để điều tra.