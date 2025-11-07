Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách Giáo sư, Phó giáo sư được công nhận năm 2025. Trong số 14 gương mặt giáo sư ngành Y năm nay có bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Sinh năm 1969, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định là con trai của bác sĩ Nguyễn Hoàng Đệ - nguyên Giám đốc Bệnh viện 7A (Quân khu 7 - TPHCM). Năm 1993, ông tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Y Dược TPHCM và đậu kỳ thi bác sĩ nội trú ngoại tổng quát.

Sau đó, bác sĩ Định tiếp tục sang Pháp học tập chuyên sâu về ghép gan - tụy ở Strasbourg và phẫu thuật tim ở Paris.

Trở về nước, ông công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) sau đó sang Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để xây dựng Khoa Phẫu thuật Tim mạch. Từ tháng 5/2024, ông là Phó Giám đốc bệnh viện.

Bác sĩ Định trở thành Thạc sĩ Ngoại năm 2003, Tiến sĩ Ngoại Lồng ngực 2012, Phó Giáo sư 2017 và Giáo sư 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ảnh: BVCC

Ông đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công, chủ nhiệm 8 đề tài cấp Sở và cơ sở, công bố 125 bài báo, trong đó là tác giả chính 5 bài trên tạp chí ISI/Scopus. Ông cũng là tác giả 4 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình.

Bác sĩ Định nổi bật nhất với các hướng nghiên cứu:

- Các phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh.

- Các phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh mạch vành.

- Các phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh van tim, chú trọng đến phẫu thuật ít xâm lấn.

- Các phương pháp phẫu thuật và can thiệp nội mạch điều trị bệnh động mạch chủ và các bệnh tim mạch người lớn khác.

Trong suốt 27 năm công tác, bác sĩ Định còn tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đại học ngành y khoa; bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại lồng ngực; bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành ngoại lồng ngực.

