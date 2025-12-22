Theo cập nhật mới nhất từ FIFA tối 22/12, đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc, vươn lên hạng 107 thế giới. Đây không chỉ là bước tiến về thứ hạng, mà còn giúp Việt Nam trở thành đội thăng hạng mạnh nhất Đông Nam Á trong kỳ xếp hạng tháng 12, giữa bối cảnh nhiều đội trong khu vực biến động trái chiều.

Tuyển Việt Nam khép lại năm 2025 với vị trí 107 FIFA - Ảnh: SN

Sự thăng tiến này đến từ quá trình tích lũy điểm số đều đặn, trong đó nổi bật là chiến thắng ở vòng loại Asian Cup 2027 (+5,89 điểm). Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam hiện chỉ còn cách top 100 đúng 7 bậc - cột mốc mang ý nghĩa biểu tượng, từng được xem là giới hạn khó vượt của bóng đá Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, "Những chiến binh Sao vàng" cho thấy xu hướng ổn định hơn về lối chơi lẫn kết quả, thay vì những cú tăng bậc ngắn hạn mang tính thời điểm.

Thứ hạng các đội tuyển thuộc khu vực ASEAN trong tháng 12 - Ảnh: Asean Football

Ở chiều ngược lại, cục diện khu vực cũng đang thay đổi. Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á nhưng tụt một bậc xuống hạng 96 thế giới.

Trong khi đó, Malaysia lao dốc mạnh, rơi xuống hạng 121 sau khi bị trừ tới 22,52 điểm vì các vấn đề liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Sự tương phản này cho thấy thứ hạng FIFA không chỉ phản ánh kết quả thi đấu, mà còn là hệ quả của cách quản lý, định hướng và tính minh bạch. Với tuyển Việt Nam, việc tiến sát top 100 là tín hiệu tích cực cho tham vọng dài hạn, trong bối cảnh cạnh tranh của bóng đá châu Á ngày càng khốc liệt.

Tuyển Việt Nam thăng hạng mạnh nhất trong tháng 12 - Ảnh chụp màn hình

Nhật Bản vẫn là đội tuyển số 1 châu Á. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Iran, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan, Qatar, Iraq, Saudi Arabia, Jordan, UAE.

Trong khi đó, top 10 FIFA không có sự xáo trộn nào khi Tây Ban Nha tiếp tục giữ đỉnh bảng. Các thứ hạng tiếp theo là Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hàn Lan, Bỉ, Đức và Croatia.

Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)