Tủ lạnh giá hơn 2 triệu đồng

Khảo sát tại một số hệ thống điện máy cho thấy, tủ lạnh giá rẻ chỉ từ hơn 2 triệu đồng (khoảng 2,2-2,8 triệu đồng). Trên thực tế, đây là những mẫu mini một cửa, dung tích 45-90 lít, hướng đến sinh viên, người thuê trọ, người sống một mình hoặc dùng làm tủ phụ tại văn phòng, phòng ngủ.

Điểm chung của nhóm sản phẩm này là dung tích nhỏ, thiết kế một cửa, cấu tạo đơn giản, chủ yếu sử dụng công nghệ làm lạnh trực tiếp và điều khiển cơ học, không có màn hình điện tử, chuông cảnh báo mở cửa, lấy nước ngoài hay các hệ thống khử khuẩn đa tầng cao cấp. Nhờ dung tích nhỏ, ít linh kiện điện tử và không tích hợp nhiều tính năng cao cấp, giá bán được tối ưu hơn.

Anh Sơn, nhân viên cửa hàng điện máy, cho biết người mua không nên kỳ vọng tủ mini thay thế hoàn toàn tủ lạnh gia đình. Ngăn đông thường nhỏ, không phù hợp để tích trữ nhiều thịt cá trong thời gian dài.

Giá iPhone 17 đồng loạt giảm, iPhone Air 'bốc hơi' tới 9 triệu đồng

Thị trường điện thoại di động ghi nhận nhiều mẫu iPhone 17 được điều chỉnh giảm giá.

Với mẫu iPhone 17 Pro Max 256GB, mức giá niêm yết ban đầu là 37,99 triệu đồng. Đến nay, các hệ thống lớn đồng loạt điều chỉnh xuống còn 35,99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng.

Bên cạnh dòng Pro Max, iPhone Air là sản phẩm ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong dòng iPhone 17. FPT Shop niêm yết phiên bản iPhone Air 256GB với giá 22,99 triệu đồng, thấp hơn 9 triệu đồng so với mức niêm yết 31,99 triệu đồng, tức giảm khoảng 28%.

Ở các phân khúc còn lại, giá iPhone 17 cũng ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều hệ thống bán lẻ.

Sầu riêng nhiều vườn ở Đắk Lắk xấu mã, thương lái đổi cách mua

Nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk đang thấp thỏm vì sầu riêng quả xấu, giá cả xuống thấp. Hơn nữa, do biến động thị trường nên thương lái chỉ chốt giá trước khi cắt 3 ngày.

Giá sầu riêng Ri6 chỉ dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg, thấp hơn mức 30.000 đến 35.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng Thái Dona cũng chỉ đạt trên dưới 40.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm ngoái trên dưới 60.000 đồng/kg.

Nhiều nông dân ở Đắk Lắk lo lắng vì sầu riêng quả xấu, khó tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương

Mở cửa đón khách, chủ vườn ở An Giang bán sầu riêng giá gấp 3 lần thị trường

Mùa sầu riêng năm nay, nhiều nhà vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long lao đao vì sầu riêng liên tục rớt giá, chỉ còn khoảng 30.000-40.000 đồng/kg tại chợ. Tuy nhiên, chị Nguyễn Ngọc Giàu - chủ khu vườn sầu riêng rộng 15.000m2 tại ấp Quang Mẫn, xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang), đã chọn được hướng đi mới là kết hợp bán nông sản với phát triển du lịch sinh thái.

Bởi vậy, dù đúng dịp sầu riêng miền Tây chín rộ, chị Giàu vẫn bán được với giá cao ngay tại vườn. Cụ thể, sầu riêng Ri6 có giá 80.000 đồng/kg, sầu riêng Thái 120.000 đồng/kg và sầu Musang King 160.000 đồng/kg, cao gấp 2-3 lần giá bán trên thị trường.

Đáng chú ý là mức giá bán tại vườn được khách hàng chấp nhận bởi họ được tận mắt chứng kiến, lựa chọn mua trái ngay trên cây và yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo quy định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 278 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Nghị định này hiệu lực từ ngày 9/7/2026.

Nghị định nêu rõ quy định về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hàng năm. Theo quy định mới, trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện hàng năm do Bộ Công Thương ban hành, dựa trên chi phí sản xuất, kinh doanh điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán giá bán lẻ điện bình quân theo công thức quy định.

Bộ Công Thương nói rõ về đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo khung giờ

Đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đã có những chia sẻ liên quan đến đề xuất áp giá điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm với khách hàng sinh hoạt.

Cơ quan này cho biết, để áp dụng giá điện theo khung giờ đối với khách hàng sinh hoạt cần đáp ứng nhiều điều kiện như thay thế công tơ điện tử có khả năng đo đếm theo thời gian, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đầy đủ tác động đến người dân cũng như toàn xã hội.

Vì vậy, đây mới là nội dung đang được nghiên cứu, chưa có thời điểm triển khai cụ thể.

Hoá đơn tiền điện tăng mạnh, ngành điện nói do nắng nóng và học sinh nghỉ hè

Nhiều hộ gia đình phản ánh hoá đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh, thậm chí gấp đôi so với tháng 5. Theo công ty điện lực, do nắng nóng kéo dài và học sinh nghỉ hè khiến tiêu thụ điện tăng.

Để tránh cho hoá đơn tiền tăng vọt, Bộ Công Thương thường xuyên khuyến nghị các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế tiêu thụ điện không cần thiết nhằm giảm sản lượng điện ở các bậc giá cao, góp phần giảm chi phí tiền điện.

Giá xăng đồng loạt giảm, E10 về sát 20.000 đồng/lít

Giá xăng tại kỳ điều hành 9/7 đồng loạt giảm, giá xăng E10 giảm về sát 20.000 đồng/lít. Trong khi giá dầu diesel được điều chỉnh tăng.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Bộ Công Thương: Chưa thể khẳng định xăng E10 cải thiện môi trường sau 1 tháng

Trả lời câu hỏi của báo chí về chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM sau 1 tháng triển khai sử dụng xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 7/7, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, thừa nhận sau 1 tháng triển khai chưa có đủ cơ sở để khẳng định xăng E10 đã tạo ra tác động tích cực đối với môi trường.

Trong khi đó, báo cáo sau gần một tháng triển khai xăng E10 trên toàn quốc, Tổ công tác (Bộ Công Thương) cho biết, nhiều chỉ số bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí tại Hà Nội, TPHCM giảm.