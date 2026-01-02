Ám ảnh tiếng gào khóc lúc nửa đêm

0h23 một ngày nghỉ lễ, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi từ huyện Bình Chánh (TPHCM) về trường hợp nam bệnh nhân rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Khi ê-kíp cấp cứu tới, tiếng kêu gào thảm thiết của người vợ trẻ sinh năm 1989 vang lên xé lòng giữa khu trọ trong con hẻm nhỏ. “Ráng cứu chồng em với bác sĩ ơi…”, chị liên tục cầu xin trong hoảng loạn, hy vọng mong manh giữa ranh giới sinh - tử của người chồng vừa trở về sau một buổi nhậu.

Người đàn ông 45 tuổi đang nằm im trên giường, toàn thân tím tái. Theo người thân, trước đó, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Sau buổi nhậu cùng bạn bè, ông về nhà, nói chuyện với vợ con, ăn uống rồi đi ngủ như mọi ngày. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, người này bất ngờ kêu mệt, đau ngực, nấc lên vài tiếng, miệng sùi bọt trắng rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Người vợ hoảng loạn tri hô cầu cứu, hàng xóm lập tức gọi xe cấp cứu.

Khi ê-kíp y tế kiểm tra, bệnh nhân đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, vừa ép tim, hỗ trợ hô hấp, vừa tìm mọi cách giành lại sự sống cho người bệnh. Thế nhưng, sau hơn 30 phút nỗ lực không ngừng của nhân viên y tế, phép màu đã không xảy ra. Tin dữ được thông báo trong tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn đến tột cùng của người vợ trẻ vừa mất chồng.

Ca cấp cứu người đàn ông ngừng tim không thành công. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm cấp cứu vệ tinh số 32 của TPHCM, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Các bác sĩ tại đây liên tục tới hiện trường cấp cứu cho những trường hợp như vậy.

Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ, ngừng tim hay đột tử chỉ xảy ra ở người cao tuổi nhưng thực tế, những biến cố này có thể ập đến với bất kỳ ai, kể cả người đang trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người có lối sống thiếu lành mạnh hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn chưa được phát hiện.

Bác sĩ Tuệ cho rằng trong những kỳ nghỉ, mọi người vui vẻ ăn nhậu và rượu bia được xem là “giọt nước tràn ly”, có thể kích hoạt hàng loạt vấn đề nguy hiểm đối với cơ thể.

Việc uống rượu bia, nhất là uống nhiều trong thời gian ngắn, có thể gây rối loạn nhịp tim, làm tim đập bất thường, tăng nguy cơ rung thất và ngưng tim đột ngột. Với những người có bệnh nền như cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường hay rối loạn đông máu, rượu bia còn làm co thắt mạch máu, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Không chỉ vậy, rượu bia cũng làm tăng huyết áp, dễ gây vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông, dẫn đến đột quỵ. Khi say, trung tâm hô hấp bị ức chế, người uống có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, ngừng thở trong lúc ngủ mà không ai hay biết, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5 điều cần lưu ý

Từ thực tế đó, bác sĩ Tuệ đưa ra khuyến cáo về những điều người dân tuyệt đối không nên làm khi nhậu để bảo vệ tính mạng.

Thứ nhất, cần hạn chế rượu bia, đặc biệt với những người có bệnh nền về tim mạch, huyết áp, tiểu đường.

Thứ hai, không uống rượu bia quá mức, tránh để say xỉn và không nên đi ngủ một mình khi đã uống nhiều mà không có người theo dõi.

Thứ ba, không quan hệ tình dục hoặc sử dụng các loại thuốc kích thích sau khi uống rượu bia bởi điều này có thể làm tim mạch bị quá tải đột ngột.

Thứ tư, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, mệt nhiều, khó thở, choáng váng sau khi uống rượu bia, cần gọi cấp cứu ngay, tuyệt đối không chủ quan chờ “qua cơn”.

Thứ năm, mỗi người nên trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, đặc biệt là nhận biết dấu hiệu ngừng tim và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) kịp thời trong khi chờ xe cấp cứu đến.

Quan trọng hơn cả, các bác sĩ nhấn mạnh việc khám sức khỏe định kỳ ngay cả khi bạn đang cảm thấy khỏe mạnh. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, rối loạn nhịp tim thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại âm thầm tiến triển. Khi biến cố xảy ra, người bệnh có thể không còn cơ hội sửa chữa.

