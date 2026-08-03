Theo phản ánh của công dân, năm 1993, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất rộng 300m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm khác, thời hạn sử dụng đến năm 2063.
Đến năm 2008, gia đình xây dựng nhà ở trên thửa đất này và sử dụng làm nơi ở ổn định đến nay. Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thửa đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất.
Năm 2018, sau khi thực hiện kê khai cấp đổi đồng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình được cấp sổ đỏ mới. Mục đích sử dụng đất vẫn giữ nguyên là đất trồng cây hằng năm khác.
Công dân đặt câu hỏi trường hợp trên có đủ điều kiện để thực hiện xử phạt vi phạm đất đai theo Nghị định số 123/2024 và chuyển mục đích sang đất ở đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp năm 2018 hay không? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?
Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo thông tin người dân cung cấp thì đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993 với diện tích 300m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hằng năm khác. Đến năm 2008, gia đình xây nhà ở trên phần đất nêu trên (mà mục đích sử dụng đất vẫn giữ nguyên là đất trồng cây hằng năm khác) thì thuộc trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 121 Luật Đất đai năm 2024 quy định về căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ đến chính quyền địa phương nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.
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Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 123/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Trong đó nêu rõ: Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai đã quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn đất, chiếm đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì xử lý như sau:
Trường hợp người đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.