Theo phản ánh của công dân, năm 1993, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất rộng 300m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm khác, thời hạn sử dụng đến năm 2063.

Đến năm 2008, gia đình xây dựng nhà ở trên thửa đất này và sử dụng làm nơi ở ổn định đến nay. Tuy nhiên, tại thời điểm xây dựng không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thửa đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Năm 2018, sau khi thực hiện kê khai cấp đổi đồng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình được cấp sổ đỏ mới. Mục đích sử dụng đất vẫn giữ nguyên là đất trồng cây hằng năm khác.

Công dân đặt câu hỏi trường hợp trên có đủ điều kiện để thực hiện xử phạt vi phạm đất đai theo Nghị định số 123/2024 và chuyển mục đích sang đất ở đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp năm 2018 hay không? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp từ năm 2008, nay có được chuyển sang đất ở? Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo thông tin người dân cung cấp thì đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993 với diện tích 300m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hằng năm khác. Đến năm 2008, gia đình xây nhà ở trên phần đất nêu trên (mà mục đích sử dụng đất vẫn giữ nguyên là đất trồng cây hằng năm khác) thì thuộc trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 121 Luật Đất đai năm 2024 quy định về căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ đến chính quyền địa phương nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.