Sáng 3/12, Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Quốc hội sẽ dành cả ngày 4/12 để thảo luận về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Ngoài ra, các đại biểu sẽ thảo luận về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội; báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của TAND tối cao, VKSND tối cao.

Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự thảo nghị quyết và chủ trương đầu tư liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các nội dung trên đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Trong tuần này, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, dự án Luật Chuyển đổi số, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Chính phủ tiên phong gương mẫu

Đầu kỳ họp, ngày 20/10, báo cáo trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Chủ tịch nước đã cùng các lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Trung ương thực hiện đầy đủ chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm; quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại; lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng thành công một số đề án lớn, rất quan trọng trình Trung ương.

Chủ tịch nước đã cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng; cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương lãnh đạo và quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt là đời sống của nhân dân. Chủ tịch nước thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, gợi mở giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương...

Trên cương vị Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì 6 phiên họp của hội đồng, thảo luận về 16 nội dung, chủ đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam...

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm, kiểm tra huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, địa bàn trọng yếu; luôn quan tâm, chăm lo củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, điểm lại những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh “nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi”, nước ta đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu, xấp xỉ đạt 2 chỉ tiêu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội. Các năm 2024, 2025, toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt.

Nền kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm nay dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển. Công tác xây dựng và thực thi pháp luật được đổi mới về cả tư duy, cách làm, nhiều “điểm nghẽn” được kịp thời tháo gỡ.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai. Đến hết năm nay, dự kiến đất nước hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000km) và 1.711km đường ven biển (vượt mục tiêu là 1.700km); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 tiêu chuẩn 4F đầu tiên tại Việt Nam; đưa vào hoạt động các tuyến vành đai, đường sắt đô thị.

Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó, Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675.000 tỉ đồng.

Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỉ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Một kết quả nổi bật khác được Thủ tướng đề cập là các chính sách về người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.