Ngày 2/11, phường Nghĩa Đô (Hà Nội) long trọng khai mạc Đại hội TDTT năm 2025- sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào TDTT quần chúng của địa phương.

Các đoàn tham gia diễu hành và biểu diễn văn nghệ trong hội thao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND phường Phan Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Người xưa có câu: Có sức khỏe là có tất cả, Sức khỏe là tài sản thực sự và là kho báu quý nhất. Sức khỏe là nền tảng cho sự sống và mọi hoạt động của con người".

Bà Hà cũng khẳng định, trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn là minh chứng sống động cho sức mạnh thể chất và tinh thần kiên cường.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng thực hiện nghi thắp đuốc đại hội.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và UBND phường, phong trào TDTT tại Nghĩa Đô đã có nhiều bước tiến rõ rệt. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên ngày càng tăng; nhiều câu lạc bộ, đội nhóm TDTT được hình thành và duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn minh, hạnh phúc.

Đại hội TDTT phường Nghĩa Đô 2025 không chỉ là ngày hội của tinh thần thể thao mà còn là dịp để khơi dậy tiềm năng, phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu đại diện phường tham dự Đại hội TDTT Thành phố lần thứ XI.

Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Phan Thị Thu Hà phát biểu khai mạc đại hội.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô tặng cờ chúc mừng các đội tham gia đại hội.

Sau Đại hội, các cơ quan, đơn vị, ban ngành và nhân dân toàn phường tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá TDTT, mở rộng các câu lạc bộ, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị luyện tập, tạo điều kiện cho mọi người dân được rèn luyện sức khỏe thường xuyên.