Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội cho biết, trong các đêm 21-22/6, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã kịp thời khống chế nhiều đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, đe dọa tính mạng người dân.

Đối tượng đe dọa người dân trên địa bàn phường Tây Hồ bị khống chế. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn (phường Tây Hồ) xuất hiện một nam giới có biểu hiện bất thường, liên tục cầm dao đe dọa, tấn công người đi đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh đã lập tức điều động lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, khống chế, tước hung khí và bắt giữ Trần Văn Long (SN 1988, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội), thu giữ 1 dao phay và 1 dao gọt hoa quả.

Trước đó, khoảng 22h05 ngày 21/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh phát hiện nhóm thanh niên sử dụng hung khí đuổi đánh, hỗn chiến trên phố Tân Mai, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Tổ công tác khống chế các đối tượng trong vụ hỗn chiến. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, lực lượng chức năng triển khai đội hình nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ 2 đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ tang vật là 2 kéo nhọn và 1 bơm xe đạp.

Các đối tượng, tang vật và hồ sơ liên quan hai vụ việc đã được bàn giao cho công an phường sở tại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.