Đúng như dự đoán, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận chung kết SEA Games 33. Cả hai đội đều có mạch toàn thắng từ đầu vòng bảng tới bán kết, và rất xứng đáng có mặt ở trận tranh HCV của Đại hội thể thao khu vực.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết với thành tích thắng 4 trận và không để thua một set nào. Dù các đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khá "mềm", tuy nhiên phải thừa nhận Thanh Thúy và các đồng đội có phong độ cao ở SEA Games năm nay.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn e ngại người Thái.

Trước khi gặp Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giải quyết nhanh Indonesia 3-0 ở bán kết. Nhờ vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ít nhiều tiết kiệm được sức lực, chuẩn bị đấu pháp cũng như tâm lý cho trận quyết đấu người Thái.

Bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng giành HCV SEA Games, cũng bởi Thái Lan quá mạnh. Đội bóng xứ Chùa vàng có 14 lần liên tiếp vào chung kết (kể từ năm 1995) và đều giành HCV SEA Games - một thành tích rất khó có đội bóng nào làm được ở đấu trường khu vực.

Ở lần thứ 15 vào chung kết SEA Games, Thái Lan phải e ngại đối thủ. Chứng kiến sức mạnh đang lên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây, người Thái có lý do để thận trọng, thậm chí lo lắng.

Bài học thua tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V-League 2025 hồi tháng 8 vẫn còn nguyên với Chatchu-on và các đồng đội. Dù có lợi thế sân nhà và trình độ cao hơn, nhưng chỉ cần chơi mất tập trung, ĐKVĐ Thái Lan phải trả giá đắt.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ làm nên lịch sử?. Ảnh: S.N

Về phần mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò quá hiểu Thái Lan, tuy nhiên đây là trận đấu mà các VĐV phải vượt qua được sức ép về tâm lý trước sự cổ vũ của khán giả chủ nhà. Về chuyên môn, Trần Thị Thanh Thúy cần được chia lửa trên mặt trận tấn công, trong khi khâu bước 1 phải thực sự chắc chắn, không mắc sai sót.

Chưa bao giờ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội thắng Thái Lan như ở SEA Games năm nay, và hãy chờ xem liệu các cô gái Việt Nam có làm nên lịch sử ngay tại Bangkok?

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 17h30 ngày 15/12 tại Bangkok, Thái Lan.