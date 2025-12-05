Kết quả bóng đá SEA Games 33 hôm nay 

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
5/12 16:00 Nữ Myanmar Nữ Philippines FPT Play
18:30 Nữ Việt Nam Nữ Malaysia VTV2, FPT Play